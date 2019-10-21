До уваги платників податків

21.10.2019 | Filed under: Новини

Шановні платники податків! 24 жовтня 2019 року у м. Львові Головним управлінням державної податкової служби у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської області на тему: «Актуальні питання оподаткування у 2019 році».

Початок семінару: 11 год. 00 хв. Початок реєстрації: 10 год. 00 хв. Місце проведення:м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДПС у Львівській області.

Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених. З метою визначення кількості учасників семінару, попередню реєстрацію можна здійснювати на субсайті ГУ ДПС у Львівській області http://lv.tax.gov.ua в розділі анонси.

Дрогобицьке  управління ГУ ДПС у Львівській області

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