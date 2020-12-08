Дорожники відремонтували 6-кілометровий Східницький перевал

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Як інформує пресслужба Львівської ОДА, дорожники завершили ремонт ділянки Східниця-Борислав протяжністю 6 кілометрів на автомобільній дорозі Східниця-Пісочна.

“Цей відрізок дороги створював небезпеку для водіїв, особливо взимку. Після ремонту маємо якісну автомобільну дорогу з усіма необхідними засобами організації дорожнього руху: горизонтальною розміткою, дорожніми знаками, бар’єрним огородженням. Вартість ремонтних робіт майже 95 млн гривень. Це кошти державного бюджету. Переконаний, ремонт цієї дороги збільшить туристичний потік в гірському регіоні”, – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Зазначимо, в межах президентської програми «Велике будівництво» у 2020 році завершили ремонт на двох ділянках дороги Т-14-02 (Східницький перевал та Дрогобич – Пісочна), загальною протяжністю майже 40 км.

Нагадаємо, цьогоріч на ремонт доріг Львівщини скерували понад 5 млрд гривень, за ці кошти відремонтували близько 500 кілометрів автошляхів.

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