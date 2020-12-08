Дорожники відремонтували 6-кілометровий Східницький перевал

08.12.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, дорожники завершили ремонт ділянки Східниця-Борислав протяжністю 6 кілометрів на автомобільній дорозі Східниця-Пісочна.

“Цей відрізок дороги створював небезпеку для водіїв, особливо взимку.  Після ремонту маємо якісну автомобільну дорогу з  усіма необхідними засобами організації дорожнього руху: горизонтальною розміткою, дорожніми знаками, бар’єрним огородженням. Вартість ремонтних робіт майже 95 млн гривень. Це кошти державного бюджету. Переконаний, ремонт цієї дороги збільшить туристичний потік в гірському регіоні”, – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Зазначимо, в межах президентської програми «Велике будівництво» у 2020 році завершили ремонт на двох ділянках дороги Т-14-02 (Східницький перевал та Дрогобич – Пісочна), загальною протяжністю майже 40 км.

Нагадаємо, цьогоріч на ремонт доріг Львівщини скерували понад 5 млрд гривень, за ці кошти відремонтували близько 500 кілометрів автошляхів.

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви