«ДОСТАЛИ»…

29.04.2021 | Filed under: Публікації

Народна творчість надто часто відштовхувалася і відштовхується у своєму реагуванні на внутрішні чи зовнішні події, спираючись на підґрунтя,- слово Пророка України Кобзаря. Констатуючи і бичуючи дійсність, яку ми маємо за третину віку існування відновленої Української Держави, літописці з небайдужого середовища Українства завше сповідують Шевченкове: «добрі жнива колись-то будуть…».

Народна творчість дотримується, як і Кобзар, одного: «неложними устами казати правду». От і в «Трускавецькому віснику» з’явилася публікація монологу «Коли б наш Геній пробудився!». Названий монолог, за авторства Петра Болеславського, присвячується 30-ій річниці Незалежності України та 175–й річниці написання «Заповіту» Т.Шевченком.

Автор римованою мовою дає стислу біографію поета-борця і місце його вічного спочинку, «де Канів на горі Чернечій», заакцентовуючи: «своїм нащадкам на багато літ// створив Кобзар свій Заповіт». Після чого йде передрук: «Як умру, то поховайте …», а потім автор продовжує: «Та уявіть собі на мить,//що наш Тарас уже не спить ,//А в домовині пробудився//Й на світ сучасний подивився.//І запитав би він у нас//У цей складний, можливо, час://Чи ми кайдани розірвали//І люди дійсно вільні стали?//Та як живеться зараз нам,//Усеньким всім-трудівникам?://Чи піклується за них влада,//Президент, кабмін, Верховна Рада?».

Далі йде перелік здобутого і недолугого за 30 років митарств Українства, бо: «в управлінні, як назло, //Нам на гетьманів не «везло»… хоча «вже шостий президент у нас при владі,// «Слуги народу» – в більшості у Верховній Раді». І вказує, як побажання, здолати корупцію, покарати злодіїв та хапуг, пандемію коронавірусу, здобути переможний мир на Сході та возвернути Соборність Українських земель, добиватися цільності української спільноти у відстоюванні національних інтересів.

Відчувається, що п. Петро уважно нотував внутрішні перипетії коли: «…в незалежні перші рОки//Були у нас свої мороки…». Гадаємо, що поважні читачі багато чого із написаного там пригадають з пережитого, а молодь щось почерпне як уроки на майбутнє.

Автор добре обізнаний щодо економічної сфери, бо користується широким словниковим запасом термінів і понять як от: аферизм, корупція, офшори, олігархат тощо.

Володіючи і знаючи глибоко багатство української мови, він (П.Б.) вживає розмаїття афоризмів, порівнянь і т.п. Послухайте: «Цей клан (олігархів) в багатстві не знає міри, -//П’ють кров з народу,як вампіри…»; «Країна геть у їх руках,//А весь народ, як в клітці птах…»; «Але найбільше нас дратує їх (олігархів) твердження, що люд державою керує»; «Хто з олігархами дружив, – при них й собі добра нажив»…

«Достало» мудрого літописця становища Українства на селі: «у селах люди зайві стали…»; «порожні і німі стоять оселі…»; «мільйони за кордон повиїжджали…».

Щодо становища у військовій галузі: «так Україна в один момент (вже сьомий рік!) //стала буфером на весь континент…».

З монологу кричить душа, яку «достали» владоможці: «де ділося могутнє Чорноморське пароплавство»; «де дівся стрункий Карпатський ліc?». Далі дає перелік багатьох злочинів чиновників і, як резюме, кричить, бо «достали» ті, хто крали-обікрали: «на стерво тра робить облаву,//Бо дуже боляче за Державу!»

Цей народний монолог треба читати-перечитувати, попередньо поклавши під язик піґулку валідолу. Адже і сам автор ліберально пом’якшує свій гнів і не закликає Кобзаревим до обуха, а, заколисуючи, пише: «більш не пробуджуйся, Тарас,//Бо ж ти – єдиний Геній наш,//Який спокутував гріхи…».

«Достали» не одного такого, як наш автор, вище згаданого монологу…

А втім, самі прочитайте народну мудрість, широку обізнаність та ерудицію і такт Петра Болеславського: https://protruskavets.org.ua/monoloh-koly-b-nash-heniy-probudyvsia/

В’ячеслав Умнов

(Переглядів 1 , 14 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви