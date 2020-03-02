Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області проводить «гарячу лінію»

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03 березня 2020 року з 11:00 год. до 12:00 год. в Дрогобицькому управлінні Головного управління державної податкової служби у Львівській області відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» із заступником начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Дрогобицького управління Бокачем Орестом Володимировичем на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2019 році».

Усі бажаючі можуть задати питання за номером телефону (0324) 41-00-36.

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