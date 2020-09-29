Дрогобицький спортсмен — володар Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці

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Як інформує пресслужба Львівської ОДА, у неділю, 27 вересня, у Генічеську на Херсонщині завершились змагання зі стрибків на акробатичній доріжці: Кубок України та Всеукраїнські змагання серед спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів.

Участь у змаганнях за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА взяла і збірна команда Львівщини, спортсмени якої займаються у Дрогобичі та Львові.

У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з 11 областей України. Спортсмени зі стрибків на акробатичній доріжці беруть участь в особисто-командних змаганнях, що включають індивідуальні змагання — багатоборство, командні змагання та змагання по окремим вправам (№ 1, № 2).

Володарем Кубку України за підсумками багатоборство серед чоловіків 2007 року народження і старших став представник Львівщини Віталій Войтів. У першій вправі у фіналі Віталій Войтів став третім, а у другій вправі він став срібним призером. Також у другій вправі бронзовим призером став Олег Мазурик.

У підсумку багатоборства серед жінок у цій же віковій категорїї бронзовою призеркою змагань стала Євгенія Жгута. Вона також відзначилась у II вправі, ставши срібною призеркою змагань. А у першій вправі фіналу Кубку України срібною призеркою стала Анна-Марія Вагіла.

Переможцем Всеукраїнських змагань у підсумках багатоборства серед юнаків 2012 – 2013 року народження став Вадим Васюрко.

Варто зауважити, що у командному заліку за результатами фінальних змагань і чоловіча, і жіноча команда Львівщини стали бронзовими призерами змагань. Зокрема, у складі чоловічої команди виступали Віталій Войтів, Олег Мазурик, Ігор Буштин та Олександр Винар. Команда жінок складалась із Євгенії Жгути, Анни-Марії Вагіли та львів’янки Ліліани Кіцери.

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