Дитячий карнавал зібрав дітей з католицьких парафій Борислава та Трускавця

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В останній день канікул 14 січня (на цей день ще припадає Старий Новий Рік в Україні) у місті Бориславі при римо-католицькій парафії святої Варвари відбувся дитячий карнавал. Окрім малих бориславців та бориславчанок на свято прибули ще діти з Трускавця – з суботньої катехитичної школи, яка діє при парафії Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії РКЦ в Україні. Організували свято для дітей сестра Тереза Новосядло та сестра Христина Курманська зі Згромадження Сестер Служебниць Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії (сілезькі).

Діти протягом п’яти годин мали хороші забави – ігри, конкурси, солодкий стіл. Батьки висловлюють щиру вдячність сестрам Терезі та Христині за організацію хорошого дозвілля для дітей.

Фото з мережі Фейсбук

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