Дитячий карнавал зібрав дітей з католицьких парафій Борислава та Трускавця

15.01.2020 | Filed under: Публікації

В останній день канікул 14 січня (на цей день ще припадає Старий Новий Рік в Україні) у місті Бориславі при римо-католицькій парафії святої Варвари відбувся дитячий карнавал. Окрім малих бориславців та бориславчанок на свято прибули ще діти з Трускавця – з суботньої катехитичної школи, яка діє при парафії Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії РКЦ в Україні. Організували свято для дітей сестра Тереза Новосядло та сестра Христина Курманська зі Згромадження Сестер Служебниць Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії (сілезькі).

Діти протягом п’яти годин мали хороші забави – ігри, конкурси, солодкий стіл. Батьки висловлюють щиру вдячність сестрам Терезі та Христині за організацію хорошого дозвілля для дітей.

Фото з мережі Фейсбук

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошення
    10.12.2019 | 09:22

    Виконуємо внутрішні роботи (шпаклювання, плитка та інше). Телефон 097 032 95 36 (Степан). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Приватні оголошення (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Оголошення (0)

  • Оголошення: знайдено ключі
    25.11.2019 | 09:32

    В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви