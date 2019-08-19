«Е-пенсія» – признач пенсію в «один дотик»

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Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в “один дотик” через веб-портал електронних послуг Фонду.

Сервіс передбачає:

– подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом);

– після прийняття рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.

Сервіс призначення пенсії в “один дотик” є однією зі складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі (“Е-ПЕНСІЯ”), що реалізується Пенсійним фондом України і включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг та організації обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються за призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.

Довідково: на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України працює низка сервісів для пенсіонерів, застрахованих осіб та страхувальників. Це. зокрема:

налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи):

отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом (про розмір сплачених внесків (форма ОК-5). витяг із реєстру застрахованих осіб, довідка про розмір пенсії);

отримання застрахованими особами через особистий кабінет інформації про страховий стаж та щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем;

кабінет страхувальника, через який можна отримати інформацію стосовно сплати єдиного соціального внеску, в тому числі щодо заборгованості підприємства з цього виду платежу, а також електронні «Довідки про трудовий та страховий стаж» працівників для розрахунку суми витати за час тимчасової непрацездатності.

За роз’ясненнями звертатись до Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області за адресою: м. Трускавець, пл. В.Чорновола, 2, кабінет №101 та м. Стебник, вул. Симоненка,24, кабінет №1:

Режим роботи:

– з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00 год.

– у п’ятницю з 09.00 до 16.45 год.

(без обідньої перерви).

Номер телефону гарячої лінії: (247) 6-73-19.

Руслана Каніна, начальник Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області

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