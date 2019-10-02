Економимо міські кошти, отримуємо якісні медичні послуги, рекламуємо курорт

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2 жовтня в залі засідань Трускавецької міської ради відбулася непомітна широкому загалу подія. Було підписано угоду про державно-приватне партнерство між Трускавецькою міською радою, КНП «Трускавецька міська лікарня» та ТОВ «Медичний Центр «Консиліум».

За цим скромним папірцем (угодою) криється копітка і надважлива робота, котра є взаємовигідною для всіх сторін і значення якої важко переоцінити. Адже:

1) міська громада залишає за собою комунальне майно, котре передає на певний час в руки доброму господарю,

2) міська лікарня на час оренди позбувається тягаря у вигляді забутих і непотрібних приміщень, котрі потрібно опалювати, за котрими потрібно доглядати, в котрі треба вкладати кошти,

3) приватний партнер МЦ «Консиліум» на базі одного з поверхів хірургічного корпусу лікарні має можливість робити надсучасні якісні лапароскопічні операції.

У виграші залишаються всі – і пацієнти, котрим безболісно та швидко роблять якісні майже не-хірургічні втручання, і лікарі, котрі отримують непогані зарплати та мають можливість вдосконалити свої вміння та навички, і міський бюджет, котрий не лише економить, але й поповнюється. І, що найголовніше, виграє курорт! Бо окрім «Нафтусі», потужної діагностичної бази санаторіїв, дельфінарію, Клініки Козявкіна, СПА-осередку, розважальних закладів та нічних клубів, перлин архітектури та надзвичайно релаксуючої аури тут появляється ще одна фішка – ефективні лапароскопічні операції по урології, гінекології та інших видах медицини, а відповідно і нові можливості для медичного туризму.

В події підписання угоди взяли участь міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, головний лікар КНП «Трускавецька міська лікарня» Ігор Стасик, голова правління ТОВ «Медичний Центр «Консиліум» Роман Войтків, головний лікар «МЦ «Консиліум» Петро Скурчанський, начальниця управління комунальної власності Трускавецької міської ради Ольга Сегер.

Угода, підписана 2 жовтня, дає приватному партнерові право розпочати роботи з облаштування третього поверху хірургічного відділення Трускавецької лікарні під операційні. Сума інвестицій обчислюється мільйонами. Вже наступного року мешканці нашого регіону матимуть змогу проходити тут операції, які їм потрібні. Центр малоінвазивної хірургії на Данилишиних, 62 – це ще один успішний проект, який запрацює у Трускавці саме тому, що в місті міський голова на своєму місці. Про це завуальовано сказав Роман Войтків. Адже хто як не медик зрозуміє важливість розвитку нових медичних технологій в наш час та ще в наших умовах! І це воістину чудо – розвиватися та процвітати на фоні занепаду, спричиненого недолугістю та непродуманістю окремих елементів так званої медреформи.

І ще один важливий аспект, власне для Трускавця та трускавчан: жителі міста матимуть пільги при оплаті за лікування плюс у Трускавці будуть створені нові високооплачувані робочі місця.

Володимир Добрий

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