Еволюція індустрії гостинності

/Трускавець – нова реальність/
На кінець жовтня столиця курортів України місто Трускавець, незважаючи на карантинні обмеження, наповнений справжніми здоровими туристами (з ковід-паспортами). Це заможні, самодостатні, розумні, адекватні і, головне, безпечні мандрівники, які покинули: Київ, Дніпро, Вінницю, Кропивницький, Миколаїв, Одесу, Таджикистан, Саудівську Аравію та вибрали Трускавець місцем свого відпочинку як спеціалізований медичний центр, як безпечне місто.
Ресторатори, готельєри, страхові агентства, туроператори, турагенти, адміністратори, гіди та організатори подій, перевізники повинні навчитися працювати в нокдауні (червоній зоні).
Відкриємо Вам містичні таємниці, що дуже важливо, чого хоче і вимагає цей турист:
- Якісний, безпечний (з дотриманням санітарно епідеміологічних норм) продукт послуг.
- Адекватні ціни за надані послуги.
- Активна комунікація (Його Величність Покупець та продавці).
- Вишенька на торті нокдауну (бажано помаранчева).
- Рекламний супровід.
- Якісний сервіс та добрий транспорт.
- Лояльність та увагу до себе.
- Надчисті готелі, ресторани, кафе та місця перебування.
- Здоровий, адекватний (з ковід-паспортами) персонал.
- Креативні ідеї та нестандартні рішення.
З безформної матерії в хаосі народжується істина.
Трускавчани, ви готові до змін?
Віктор Пиців
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