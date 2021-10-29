Еволюція індустрії гостинності

29.10.2021 | Filed under: Публікації

/Трускавець – нова реальність/

На кінець жовтня столиця курортів України місто Трускавець, незважаючи на карантинні обмеження, наповнений справжніми здоровими туристами (з ковід-паспортами). Це заможні, самодостатні, розумні, адекватні і, головне, безпечні мандрівники, які покинули: Київ, Дніпро, Вінницю, Кропивницький, Миколаїв, Одесу, Таджикистан, Саудівську Аравію та вибрали Трускавець місцем свого відпочинку як спеціалізований медичний центр, як безпечне місто.

Ресторатори, готельєри, страхові агентства, туроператори, турагенти, адміністратори, гіди та організатори подій, перевізники повинні навчитися працювати в нокдауні (червоній зоні).

Відкриємо Вам містичні таємниці, що дуже важливо, чого хоче і вимагає цей турист:

  1. Якісний, безпечний (з дотриманням санітарно епідеміологічних норм) продукт послуг.
  2. Адекватні ціни за надані послуги.
  3. Активна комунікація (Його Величність Покупець та продавці).
  4. Вишенька на торті нокдауну (бажано помаранчева).
  5. Рекламний супровід.
  6. Якісний сервіс та добрий транспорт.
  7. Лояльність та увагу до себе.
  8. Надчисті готелі, ресторани, кафе та місця перебування.
  9. Здоровий, адекватний (з ковід-паспортами) персонал.
  10. Креативні ідеї та нестандартні рішення.

З безформної матерії в хаосі народжується істина.

Трускавчани, ви готові до змін?

Віктор Пиців

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About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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