COVID-сертифікат про вакцинацію: як реагувати, якщо не вдається створити електронний документ?

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Понад 1,8 мільйонів українців на сьогодні успішно користуються електронним документом, що підтверджує факт вакцинації від COVID-19 у додатку “Дія”. Користувачі можуть отримати і міжнародний, і внутрішній COVID-сертифікати.

Незважаючи на велику кількість успішно згенерованих COVID-сертифікатів, Міністерство охорони здоров’я продовжує фіксувати випадки, коли отримати онлайн документ не виходить. Кожен з таких випадків ретельно проаналізований, розібраний та, за можливості, виправлений. На підставі цих кейсів, ми зібрали перелік найбільш поширених запитів та підготували алгоритм дій, які допоможуть усунути проблеми з генерацією сертифіката.

Питання 1: Якщо ви отримали статус «Немає даних про вас» після запиту на створення документа

Якщо Ви робили запит через мобільний за стосунок Дія, спробуйте повторити його через портал Дія (diia.gov.ua), використовуючи свій електронний підпис для входу.

Якщо і портал Дія відповів, що “Немає даних про вас”, зверніться до Вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення, із запитом – перевірити Ваші персональні дані, зокрема,такі:

ПІБ українською та англійською, як у паспортних документах РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше називався – індивідуальний податковий номер — ІПН) УНЗР– унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження Актуальний номер телефону, на якому можливо приймати і відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтесь, що в її картці пацієнта внесені її ж РНОКПП та УНЗР, а не Ваші.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів Вашого профілю в системі або співпадінь із профілем іншої людини.

Питання 2: Якщо Ви отримали статус ««Помилка при генерації сертифіката» після запиту на COVID-сертифікат

Рекомендовано звернутися до Вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення, із запитом – перевірити ваші персональні дані, які описані вище.

Питання 3: Якщо Ви отримали статус «На жаль, заява не підписана» після запиту на COVID-сертифікат

Вам потрібно відновити Дія.Підпис. Для цього рекомендовано увійти до мобільного додатку або скористатись порталом Дія, використовуючи електронний підпис для входу.

Питання 4: Якщо ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» з текстом «Ви зможете додати його лише після другого щеплення. Якщо ви вже його зробили, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли».

Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через сайт Дія (https://diia.gov.ua/ ), увійшовши в систему з допомогою електронного підпису.

Питання 5: Якщо ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» з текстом «Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення».

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію не є можливим. МОЗ працює над такою можливістю в майбутньому.

Питання 6: Якщо ви отримали статус: “Номер партії вакцини помилковий”.

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорониздоров’я, із запитом – позначити внесене, як помилкове, і додати дані повторно, без помилки.

Без такої дії ви зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.

Питання 7: “На жаль, сталася помилка”

Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку “Дія”

Довідково: Якщо у вас є інші запитання про це, звертайтеся в контакт-центр МОЗ за номером гарячої лінії 0800 60 2019 (або за формою – issue.covid19.gov.ua) , а також через чат-бот Дії – вхід на порталі державних послуг та через мобільний застосунок «Дія».

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я України

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