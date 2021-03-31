Процедура оформлення права власності на земельну частку (пай)

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Нововведення у сфері земельних відносин накладають деякі зобов’язання на громадян. Сьогодні ми закцентуємо увагу на окремих нормах Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”. Консультує Ольга Жила – фахівчиня Миколаївського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– До 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець повинен оформити право власності на земельну ділянку. У разі, якщо він цього не зробить, то буде вважатись таким, що відмовився від неї. Тоді ця невитребувана земельна частка (пай) після того, як буде сформована у земельну ділянку, передається у комунальну власність тієї територіальної громади, на території якої вона розташована у порядку визнання майна безхазяйним.

Саме тому ми черговий раз звертаємося до власників земельних часток (паїв): в обов’язковому порядку оформіть право власності на такі земельні ділянки.

Зараз пропоную покроково розглянути цю процедуру.

Власникові земельної частки (паю) слід звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради із заявою про виділення належної земельної частки (паю) у натурі (на місцевості) та надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі. Після отриманого рішення, прийнятого місцевою радою, укласти договір із землевпорядними організаціями на виконання робіт із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Зауважу, що такий договір може бути укладений не лише особою, яка має право на земельну частку (пай), але й місцевою радою. Іншими словами договір укладає той, за чий рахунок виготовляється документація. Далі потрібно звернутися до Державного кадастрового реєстратора із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки (за відповідною формою) та отримати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Звертаю увагу, що за результатами таких дій цій земельній ділянці уже буде присвоєний кадастровий номер. Потім необхідно звернутися до місцевої ради із заявою про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення земельної ділянки у власність. Останній етап реєстрація права власності на земельну ділянку. А для цього можна звернутися або до реєстратора, який знаходиться у центрі надання адміністративних послуг, або ж до нотаріуса. І як наслідок – громадянин отримає Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.

Ось таким чином, виконуючи крок за кроком певні дії, можна оформити право власності на земельну частку (пай).

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надаючи консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Марія Бойко

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