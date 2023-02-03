Оголосили шорт-лист Міжнародної премії імені Івана Франка

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Фонд Франка оприлюднив шорт-лист номінантів на Премію у 2023 році. Роботи усіх 15претендентів на Міжнародну премію імені Івана Франка оцінювали 32 вчені Експертної ради з 6 країн Європи – України, Словаччини, Італії, Австрії, Чехії та Польщі.

Незмінними критеріями оцінювання наукових праць, поданих на здобуття Премії, є наявність інноваційних та незвичних підходів до певних явищ, концептуальність, критичність та системність, міжнародний контекст і рівень.Враховуючи ці вимоги, члени Експертної ради поставили найвищі бали і номінували на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка трьох претендентів:

БІЛОУС НАТАЛІЯ з монографією «За крок до Вічності. Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця XVI–XVII століть». Інститут історії України НАНУ, Київ “Простір”, 2021. – 536 с. ЛЕГКИЙ МИКОЛА з монографією «Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці». ДУ Інститут Івана Франка НАН України.-Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. -608 с. КОЛЕКТИВ АВТОРІВ із працею «Галицько-Волинський літопис: текстологія» / за ред. О. П. Толочка; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Академперіодика, 2020. – 929 с.

ДоТОП-5 списку наукових праць, які вивчали експерти, також увійшли: монографія львівської дослідниці Соломії Бук «Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти» та книга японського історика ЙошіхікоОкабе «Історія японсько-українських відносин 1915-1937 рр.».

Оскільки минулого року Міжнародна премія імені Івана Франка не присуджувалася через повномасштабне вторгнення на територію України російських окупаційних військ, цього річ за перемогу змагаються роботи, які були подані у 2022 році.

Засідання міжнародного журі Премії відбудеться влітку 2023 року. Урочисту церемонію нагородження Лауреата традиційно буде проведено на батьківщині Івана Франка, у місті Дрогобичі, 27 серпня 2023 року– в 167-мурічницю від дня його народження.

Довідково: Міжнародна премія імені Івана Франка була заснована онуком Великого Каменяра – Роландом Франком. Найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики присуджують щорічно з 2016 року. Лауреати Премії отримують грошову винагороду та нагрудний золотий знак.

Нагадаємо, у 2016 році Премію здобув Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви.

У 2017 році лауреатами стали доктор славістики, професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів МіхаельМозер та академік, доктор географічних наук, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій.

У 2018 році перемогу здобули докторка філологічних наук, професорка Українського католицького університету й Українського вільного університету Ярослава Мельник та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі.

У 2019 році нагороду дістала докторка філології Міланського університету Марія Ґрація Бартоліні.

У 2020 році лауреатом став доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк.

У 2021 році лауреатом Премії оголошено доктора історичних наук, професора Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леоніда Тимошенка.

Ольга Нижник

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