Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами

16.09.2019 | Filed under: Новини

У суботу, 14 вересня, пройшов відбір кандидатів до навчання в футбольній школі «КМС» (м. Трускавець). Відбір проводився на стадіоні СЗШ №3 м. Трускавця.

Як повідомив співзасновник та очільник ФШ «КМС» Роман Матис, додатково до навчання у футбольній школі відібрано 12 дітей 2009-2012 р.н. Всього ж зараз у «КМС» є три групи дітей, загальна кількість – 53 юних вихованців. З ними займаються 4 тренери. Більше відбору у цьому році не буде. Більше про діяльність ФШ «КМС» можна прочитати в інтерв`ю за посиланням https://protruskavets.org.ua/roman-matys-meni-tsikavo-shchob-u-truskavtsi-rozvyvavsia-sport/

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