Галина Дяків: «Наша команда об’єднує професійних, досвідчених людей»

15.10.2020 | Filed under: Публікації

Я підтримую Європейську Солідарність і цінності нашої політичної сили. Європейська Солідарність, політична лінія якої будується на державницьких та патріотичних засадах – найкращий вибір кожного, хто прагне збудувати проєвропейську державу.

Наша команда об’єднує професійних, досвідчених людей, які багато зробили та досягли в житті, вміють працювати та користуються довірою громадян.

Ми знаємо куди йдемо, бо для нас Європейська Україна – не лише слова, адже ми дуже добре знаємо ціну української незалежності!

У мене є бачення Європейського майбутнього. На місцевих виборах кожен зробить свій вибір, від якого залежатиме, в яких містах та селах ми будемо жити.

Я закликаю усіх, хто підтримує європейські цінності, демократичні принципи та прагне розвитку нашої країни-єднати сили і підтримати 25 жовтня Європейську Солідарність.

Мій округ № 3.

Вулиці, які закріплені за виборчими дільницями:

Дільниця 460274 – село Станиля;

Дільниця 461814 – НВК «СЗШ № 2– гімназія»;

Дільниця 461812 – СЗШ № 3.

Разом до перемоги!

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

(Переглядів 1 , 25 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви