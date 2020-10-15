Галина Дяків: «Наша команда об’єднує професійних, досвідчених людей»

Я підтримую Європейську Солідарність і цінності нашої політичної сили. Європейська Солідарність, політична лінія якої будується на державницьких та патріотичних засадах – найкращий вибір кожного, хто прагне збудувати проєвропейську державу.
Наша команда об’єднує професійних, досвідчених людей, які багато зробили та досягли в житті, вміють працювати та користуються довірою громадян.
Ми знаємо куди йдемо, бо для нас Європейська Україна – не лише слова, адже ми дуже добре знаємо ціну української незалежності!
У мене є бачення Європейського майбутнього. На місцевих виборах кожен зробить свій вибір, від якого залежатиме, в яких містах та селах ми будемо жити.
Я закликаю усіх, хто підтримує європейські цінності, демократичні принципи та прагне розвитку нашої країни-єднати сили і підтримати 25 жовтня Європейську Солідарність.
Мій округ № 3.
Вулиці, які закріплені за виборчими дільницями:
Дільниця 460274 – село Станиля;
Дільниця 461814 – НВК «СЗШ № 2– гімназія»;
Дільниця 461812 – СЗШ № 3.
Разом до перемоги!
Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»
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