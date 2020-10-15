Галина Дяків: «Наша команда об’єднує професійних, досвідчених людей»

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Я підтримую Європейську Солідарність і цінності нашої політичної сили. Європейська Солідарність, політична лінія якої будується на державницьких та патріотичних засадах – найкращий вибір кожного, хто прагне збудувати проєвропейську державу.

Наша команда об’єднує професійних, досвідчених людей, які багато зробили та досягли в житті, вміють працювати та користуються довірою громадян.

Ми знаємо куди йдемо, бо для нас Європейська Україна – не лише слова, адже ми дуже добре знаємо ціну української незалежності!

У мене є бачення Європейського майбутнього. На місцевих виборах кожен зробить свій вибір, від якого залежатиме, в яких містах та селах ми будемо жити.

Я закликаю усіх, хто підтримує європейські цінності, демократичні принципи та прагне розвитку нашої країни-єднати сили і підтримати 25 жовтня Європейську Солідарність.

Мій округ № 3.

Вулиці, які закріплені за виборчими дільницями:

Дільниця 460274 – село Станиля;

Дільниця 461814 – НВК «СЗШ № 2– гімназія»;

Дільниця 461812 – СЗШ № 3.

Разом до перемоги!

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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