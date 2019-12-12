Гігієнічні рекомендації щодо запобігання навчального перевантаження дитини

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Перевтома – порушення нормального фізіологічного функціонування організму, що може свідчити про певне захворювання.

Причини загострення проблеми навчальних перевантажень учнів на сучасному етапі розвитку освіти, розкрито – це згубний уплив надмірного обсягу навчального матеріалу на розумовий розвиток, моральне виховання, фізичне і психічне здоров’я дітей.

Залишайте дитині можливість самому вирішувати, коли саме і які домашні завдання йому робити. Одному більше подобається зробити спочатку все найскладніше, а легке залишити на десерт. Інші здатні налаштуватися на важкі завдання і формули тільки після того, як, виконають легку і приємну частину. В одних, голова знову «варить» після відпочинку від занять у школі, іншим зручніше приступити до виконання домашньої роботи відразу по приходу зі школи. Але, самі складні і важкі завдання які спрямовані на запам’ятовування не варто робити пізно увечері. Інакше дитині загрожує тривожний сон.

Гігієнічні вимоги та правила до навчального процесу є науково обґрунтованими заходами, яких потрібно дотримуватися протягом усього періоду навчання. Раціональні режими праці та відпочинку школяра, розклад уроків і виконання домашніх завдань – головні складники навчально-виховної роботи в школі. Навчальний процес повинен забезпечувати належні умови для збереження і зміцнення здоров’я дітей і підлітків.

Важливою умовою також є раціональна організація навчального процесу, яка запобігає втомі та перевтомі. Правильна структура навчального процесу передбачає раціональне чергування різних видів діяльності і відпочинку.

Сучасними науковими дослідженнями встановлено, що найвища активність розумової діяльності у дітей шкільного віку припадає на інтервал з 10.00 до 12.00. Цей час характеризується найбільшою ефективністю засвоєння матеріалу при найменших психофізичних затратах організму. Тому в розкладі уроків для молодших школярів предмети, що вимагають значного розумового напруження, повинні проводитися на 2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку – на 2, 3, 4 уроках.

Розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок, середу. На ці дні в шкільний розклад необхідно виносити предмети, які потребують великого розумового напруження або ті, які не вимагають значного навантаження, але у більшій кількості, ніж в інші дні тижня. Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на 2 – 4 уроках посеред тижня. Предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання домашніх завдань, не повинні групуватися в один день у розкладі занять.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики необхідно через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Не перевантажуйте дитину додатковими заняттями.

Дитина, що засвоїла правильну модель поведінки, починаючи з молодших класів школи, у старших вже самостійно зможе планувати свої справи і уникати шкільних перевантажень.

Мирослава Босак, завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

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