Головне – якість «Нафтусі» та збереження гідромінеральної бази курорту

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У четвер, 5 березня, відбулася чергова 70 сесія Трускавецької міської ради. На ній було заслухано інформацію про діяльність ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» у зв’язку зі зміною власників Товариства. Доповідали по цьому питанні директор ТОВ «ТЛВ» Андрій Тарнавський та фінансовий директор ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» Анна Абрамова.

Були наведені аргументи чому саме потрібно вводити плату за відпуск мінеральних вод, а також щодо необхідності здійснення реконструкції центрального бювету та інвестування коштів у збереження та розвиток гідромінеральної бази. Доповідачі наголосили на тому, що встановлення нової ціни за мінеральну воду – це вимога часу, і Антимонопольний комітет України не може диктувати якою саме має бути ця ціна.

Фінансовий директор Товариства Анна Абрамова зазначила, що у нових власників ТОВ «ТЛВ» є чіткий план дій щодо виведення підприємства з теперішнього кризового стану, спричиненого тим, що більша частина споживачів «Нафтусі», яка проживає у віллах, готелях та санаторіях міста, не сплачують ні копійки за її видобуток, транспортування та подачу до бювету.

Тому дії власників з санації підприємства будуть дещо непопулярними, зате ефективними. Так, одним з перших кроків планується тимчасовий запуск турнікетів на вхід в бювет та цифрової платформи обліку відвідувачів з подальшим запровадженням обліку відпуску мінвод. Вивчається досвід інших курортів щодо безкоштовного відпуску мінвод місцевим жителям для лікувальних цілей (для прикладу, Моршина), щоб не порушувати чинне законодавство України про неоднакові умови доступу до ринку.

Анна Абрамова відповіла на запитання депутатів міської ради Андрія Остапчука, Богдана Габшія, Юрія Яворського, Романа Бучковича та представників громадськості. Вона зауважила, що почула пропозиції депутатів та що підприємство готове до конструктивної співпраці з міською владою Трускавця. Анна Абрамова зазначила, що у тому, щоб гідромінеральна база курорту не просто була збережена, а й розвивалася та приносила дохід, повинні бути зацікавлені всі у Трускавці.

Депутати не змогли висунути жодних серйозних контраргументів на доповідь А. Абрамової, а навпаки, побажали ТОВ «ТЛВ» успіху у реалізації планів. Як зазначив депутат Богдан Габшій, хотілося б лише ці плани та терміни їх реалізації вивчити детальніше.

Міський голова Андрій Кульчинський в процесі обговорення питання діяльності ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» зазначив, що для Трускавця найголовнішим є питання збереження гідромінеральної бази та якість «Нафтусі». Адже від долі «Нафтусі» та її збереження та використання залежить доля курорту. Всі інші питання, в тому числі реконструкція бювету чи вирішення ряду господарських питань, порівняно з цим є менш важливими.

«Головне – якість «Нафтусі» та збереження гідромінеральної бази курорту, адже це – основа курорту. Міська рада має важелі впливу на те, щоб не допустити якихось дій, які могли б зашкодити нашому курортові та його іміджу. Всі спекуляції навколо цього питання, які ставлять під сумнів якість «Нафтусі» чи її лікувальні властивості, є недопустимими та повинні отримувати жорстку реакцію як наклепницькі та такі, що шкодять іміджу нашого курорту», – прокоментував міський голова Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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