Інтерв’ю з депутатом Іваном Герльовським

26.02.2020 | Filed under: Публікації

Завершився 2019 рік, отже пора звітувати. Тим більше, що вже й добігає кінця виборча каденція сьомого демократичного скликання Трускавецької міської ради.

Сьогодні про виконану роботу за вказаний період спілкуємося з депутатом Трускавецької міської ради, обраним по мажоритарному  виборчому округу № 13 (буд. 3,5,7,9 на вул. В. Стуса), та помічником-консультантом Народного депутата України Ореста Саламахи Іваном Ігоровичем Герльовським.

– Іване Ігоровичу, навіть візуально видно, що в м. Трускавці за період 2015-2020 рр. зроблено чимало. Що найголовніше було зроблено Вами для виборчого округу № 13, де Ви обрані депутатом Трускавецької міської ради?

– Насамперед хочу повідомити своїх виборців про те, що в місті Трускавці діє програма, затверджена рішенням Трускавецької міської ради, яка спрямована на покращення умов жителів багатоповерхових будинків. Її основою є співфінансування поточних ремонтів в м. Трускавець на 2016-2020 рр. пропорційно 70% за рахунок міського бюджету, а 30% за рахунок коштів власників квартир. Така програма дала поштовх до проведення ремонтів в будинках, де його не було понад два десятиліття.

Мені як депутату Трускавецької міської ради вдалося проінформувати та зорганізувати людей округу, переконавши їх в тому, що ця програма є дієвою і дасть великий позитивний результат. Саме цією програмою скористалися мешканці мого округу та сусіднього округу № 22 (буд. 2,4,6,10 на вул. В.Стуса).  Результат став очевидним.

В будинку № 9 на вул. В.Стуса виконані роботи за період 2017-18-19 роки на загальну суму 403 211 грн., з них: поточний ремонт вхідної групи у під’їзди, ремонт стін та сходових кліток під’їздів. З вказаної суми мешканцями будинку внесені кошти склали 120 963 грн. Крім цього, на Стуса, 9 за кошти місцевого бюджету в 2017 р. були виконані роботи з реконструкції мережі водопостачання на суму 34,6 тис. грн.

В будинку № 5 на вул. В.Стуса виконані роботи за період 2016-18-19 р. на загальну суму 183 105 грн. по програмі 70/30. Це заміна вікон сходових кліток в будинку, в підвальних приміщеннях, та дверей, а також здійснено перекриття над ліфтовими шахтами металочерепицею. За рахунок коштів місцевого бюджету здійснена реконструкція електромереж житлового будинку в 2017 р. на суму 234,9 тис. грн., у 2018 р. дофінансовано завершення робіт на суму 59,1 тис. грн.

В будинку № 7 на вул. В. Стуса вкладені кошти в сумі 56 157 грн. на заміну міжповерхових вікон в під’їздах.

Трускавецька міська рада не оминула увагою і будинок № 3 на вул. В. Стуса, в якому здійснена заміна вікон у 2016-2017 роках  на загальну суму 47 903 грн.

Незважаючи на те, що на виборчому окрузі №22 (Стуса, 2,4,6,10) немає обраного депутата ТМР, все ж таки спільними зусиллями міської влади та мешканців будинку № 4 на вул. В. Стуса вдалося реалізувати програму співфінансування 70/30 по проведенні поточного ремонту житлового будинку на суму 198 122 грн., в т.ч. кошти міського бюджету – 138 685,40 грн., 59 436,6 грн. – кошти мешканців.

Хочеться відмітити мешканців будинку, які брали активну участь в реалізації даної програми, а саме: Мадяка Романа Васильовича, Буричка Михайла Васильовича, Івасівку Марію Любомирівну та Когута Ярослава Миколайовича.

Болючим питанням громадян, які проживають на виборчому окрузі № 14 (вул. В. Стуса, 11,13,15,17А, вул. Скоропадського, 3,7,8,9,10) було проведення реконструкції дорожнього полотна до храму св. Іллі. На численні звернення мешканців цього округу, за моєю участю, Трускавецька міська рада звернула увагу на незадовільний стан дороги (таких в м. Трускавці більше не було), виділила кошти, що дало можливість відремонтувати дорогу.

Мені не байдужа доля мого виборчого округу та міста в цілому, і тому я старався покращити умови проживання трускавчан, і багато з моїх планів вдалося реалізувати. Звичайно, мені одному було б не під силу справитися з такими завданнями, а тому я хочу подякувати всім, хто долучився до вирішення цих питань, а це мешканці нашого міста, керівництво міської ради та міський голова Андрій Кульчинський. Не зважаючи на наближення нових виборів, попереду ще більше ніж пів року, а тому обіцяю працювати на благо нашого рідного міста не збавляючи темпів до закінчення виборчої каденції.

Користуючись нагодою, хочу побажати всім мешканцям Трускавця оптимізму, віри в завтрашній день та мирного неба над головою.

– Дякуємо, Іване Ігоровичу, за змістовну та вичерпну відповідь. Читачам «Трускавецького вісника» нагадуємо, що інтерв’ю було проведено з депутатом Трускавецької міської ради Іваном Герльовським. На сторінках нашого Інтернет-видання прозвітувати про виконану роботу може кожен депутат міської ради.

В.К.

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