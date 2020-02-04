Влада Трускавця планує виділити додаткові кошти на ремонт житлових будинків

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Сьогодні, 4 лютого, в залі засідань Трускавецької міської ради відбулося спільне засідання двох постійних депутатських комісій: з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна та з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва, інженерних комунікацій, екології. Участь в засіданні взяло десять депутатів міськради, а саме: секретар ради Наталія Пономаренко, депутати Василь Вовчанський, Богдан Габшій, Юрій Наконечний, Андрій Остапчук, Руслан Пристай, Віра Сазонова, Андрій Степаненко, Тарас Матолич, Юрій Яворський.

Дискусії розгорілися навколо питання розподілу об’єктів по програмі поточного ремонту житлових будинків на 2020 рік (доповідав начальник УЖКГіБ ТМР Сергій Максимич). Це програма «30х70», коли міська влада фінансує 70% поточного ремонту житлового будинку, а ОСББ 30%.

Але закладених на цю програму коштів на 2020 рік виявилося недостатньо для всіх. Тож депутати на засіданні двох профільних депутатських комісій погодилися, що необхідно дофінансувати цю програму, щоб остаточно «закрити» потреби тих будинків, котрі подали заявки станом на 01.02.2020.

Ціна питання – в межах 1 млн. грн., тож не виключено, що питання коригування бюджету в плані перерозподілу коштів з метою дофінансування програми «30х70» (програма поточного ремонту житлових будинків на 2020 рік) може бути розглянуте на одній з найближчих сесій Трускавецької міської ради.

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