Громадська діячка відмовилася від грамоти з рук Тараса Кучми

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У неділю, 17 листопада, в Дрогобичі урочисто відзначили тридцятиліття Народного Руху України, створеного у 1989 році. Під час святкового заходу стався інцидент, котрий свідчить, наскільки дрогобичани негативно ставляться до персони свого теперішнього мера Тараса Кучми.

Так, під час вручення грамот з нагоди ювілею НРУ одна зі співзасновниць Дрогобицького осередку НРУ, кількаразова депутатка Львівської обласної ради від Дрогобича, донька репресованого священика Івана Гринчишина, товаришка одного з лідерів дисидентського руху Мирослава Мариновича, громадська діячка Віра Байса відмовилася виходити на сцену для отримання грамоти з рук Кучми. Вона встала і з місця пояснила свою позицію – з рук Кучми такої грамоти вона не хоче і брати її не буде.

Те, що Т. Кучма нагороджував рухівців, котрі в складні переломні роки 1989-1991 ризикували своїм життям та свободою заради здобуття Україною незалежності, викликало негативний резонанс у патріотичному середовищі міста Котермака. З біографії чинного мера Дрогобича відомо, що в 1990-х роках він проживав та працював у Російській Федерації, його перша дружина була росіянка, і цілком імовірно, що пан Кучма мав (а може й має) російське громадянство. Як може людина, котра абсолютно непричетна до подій визвольного зриву кінця 1980-х – початку 1990-х, плямувати своєю присутністю такий захід як урочистий ювілей Народного Руху України? – обурюються дрогобицькі активісти.

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