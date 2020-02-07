Карантин у школах продовжено до вівторка включно

07.02.2020 | Filed under: Новини

Сьогодні, 7 лютого, відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБтНС). На ньому було вирішено продовжити карантин в школах Трускавця до вівторка, 11 лютого, включно.

Нагадаємо, що призупинили навчання у трьох школах курорту 4 лютого з метою попередження масового поширення грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ). Станом на 03.02.2020 р. у школах Трускавця були відсутні 564 дітей, що становить 25% від загальної кількості учнів.

Карантин вводиться з метою переривання ланцюга передачі інфекції захворювання на грип та ГРВІ серед дітей. Під час карантину забороняється в навчальних закладах міста проводити будь-які масові урочисті, спортивні чи святкові заходи.

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