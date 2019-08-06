«Карпати» допомагають школі

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Хоча в школах зараз навчання немає (канікули!), проте робота в них аж кипить. Справа в тому, що заклади загальної середньої освіти повним ходом готуються до нового навчального року. А відтак у школах завжди щось фарбується, білиться, ремонтується, оновлюється, купується, замінюється – і так аж до останніх днів серпня.

В навчально-виховному комплексі «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця роботу видно ще з вулиці. Над школою споруджують масштабний шатровий дах, кошти на який вдалося отримати з державного бюджету завдяки сприянню члена Президії МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Володимира Бервецького.

Всередині теж оновлення. На другому поверсі т.зв. «крила початкових класів» бачимо як в коридорі ставиться новесенький паркет.

– Працюємо вже два тижні, – розповідає інженер-будівельник Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Дмитро Данчишак. – Спочатку зняли старий паркет, потім залили самовирівнюючу стяжку, тепер ставимо новий дубовий паркет на площі 170 м.кв. Як сказав один з батьків, дитина якого там навчатиметься, цієї підлоги вистачить на декілька поколінь.

– Більшість площини старого паркету було задюбельовано, проте він розпадався під час ходьби через всихання та довготривалу експлуатацію. Старий паркет було знято, винесено та передано директору школи. Роботи багато, всі вони виконуються силами працівників ГКК «Карпати». Плануємо завершити реконструкцію підлоги коридору до 27-28 серпня, – каже Дмитро Данчишак.

Дійсно, час підганяє, адже до 1 вересня залишилося неповних 4 тижні. Як розповідає директор школи-гімназії Роман Гудзеляк, спочатку ГКК «Карпати» планували не лише поставити новий паркет, а й облаштувати підвісну стелю та повністю оновити весь коридорний комплекс на ІІ поверсі крила початкових класів. Про це була розмова між директором школи та керівником ГКК «Карпати» Левом Грицаком. Проте обмежені часові рамки внесли певні корективи в ці плани, тож проект реконструкції коридору розділено на кілька етапів, з яких перший, найважливіший (заміна старого паркету на новий) втілюється зараз і завершиться в серпні, до початку Свята Першого Дзвоника.

Роман Гудзеляк каже, що ГКК «Карпати» багато років допомагає Трускавецькій школі-гімназії. Директор висловлює вдячність адміністрації оздоровниці за те, що вона піклується, щоб діти навчалися в достойних умовах.

– Так, дійсно, ми стараємося допомагати багатьом закладам та установам, у тому числі освітнім та медичним, а зокрема і СЗШ №2-гімназія у Трускавці, – каже Лев Грицак. – Ми з синами Ярославом та Юрієм особисто оглянули у школі цей коридор, побачили, в якому він був стані, і вирішили допомогти з ремонтом. Я привчаю синів, щоб вони теж були небайдужими людьми і допомагали іншим в потребі. Зі сторони ГКК «Карпати» проводиться контроль якості виконаних робіт, адже хочемо, щоб все було зроблено на совість.

– Я завжди дотримувався думки, і зараз повторю, що якщо б кожен санаторій, кожне підприємство, кожен підприємець у Трускавці робили добрі справи, допомагали школам, лікарні, потребуючим людям, то дуже багато чого в нашому місті-курорті змінилося б на краще. «Карпати» не дивляться чи хтось робить, чи хтось допомагає іншим, чи хтось надає спонсорську та меценатську допомогу. Вже багато років підприємство, яке я маю честь очолювати, зберігає «Чашу святого Миколая» як символ благодійництва у Трускавці. Хотілося б, щоб наш приклад наслідували інші, адже творити добро насправді дуже приємно, – каже Лев Ярославович.

Володимир Ключак

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