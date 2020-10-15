Хто зробив цілодобове водопостачання?

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Напередодні виборів кандидати навперебій хваляться своїми заслугами. А найчастіше не лише своїми, а й чужими. Один з попередників Андрія Кульчинського схоже навіть вірить у свою брехню, що то він запровадив цілодобового водопостачання міста. Але насправді ера ЦІЛОДОБОВОГО водопостачання міста розпочинається лише з квітня 2016 року.

Що було до того?

За Грицака водопостачання Трускавця вийшло з-під повного контролю міської влади. Замість комунального підприємства у місті створено ТзОВ «Трускавецький водоканал» за участі приватної фірми «Альфа Плюс». Стартувала заміна водогонів, проте мережі все одно залишалися як діряве решето. І ціни на воду теж зростали.

На кінець каденції Грицака (2010 рік) Трускавець не мав навіть цілоденного водопостачання, вода подавалася за графіком, подача гарячої води повністю припинилася. Але були створені передумови для запровадження цілоденного водопостачання, споруджувалася насосна станція третього підйому, інвестором були закуплені нові насоси.

Всі ці капіталовкладення мали своїм результатом те, що в 2011 році люди перестали отримувати воду за графіком. Трускавець перейшов на денне водопостачання, а там де вистачало тиску без включених насосів навіть вночі текла вода.

Козир, який в листопаді 2010-го вступив на посаду міського голови, приписав собі цю заслугу. Але далі цілоденки справа не пішла – на ніч насоси виключалися, цілодобового водопостачання цілого міста не було до 2016 року.

«Я працювала в ресторані, мила посуд. Прийду з роботи пізно, опівночі, а води нема. А Козир хвалився – ми дали воду, ми дали воду. А води вночі не було. Не було! Хто встановив бак запасу води, той мав, а ми не мали за що поставити, то води вночі за Козира не було!» – каже мешканка Сагайдачного, 18 п. Анна.

Підтверджує той факт, що цілодобове водопостачання було зроблене вже за каденції Андрія Кульчинського, і голова кількох ОСББ на вул. Сагайдачного Микола Сеньків.

Та й у ТОВ «Трускавецький водоканал» стверджують: до 2016 року місто так і не змогло перейти на ЦІЛОДОБОВЕ водопостачання. А перебої з водопостачанням в будинках найбільших висот у Трускавці (Сагайдачного, Данилишиних, Мазепи), куди потрібно підкачувати воду, були навіть в 2017-му. Зараз весь Трускавець забезпечений цілодобовим водопостачанням.

В чому причина?

Запровадити цілодобове водопостачання було неможливе з кількох причин. Перша, найсуттєвіша – мережі були як діряве решето. Якщо б на ніч насоси не вимикати, то половина закачаної води просто витекла б через діри у землю. Друга причина – не було частотного регулятора, який міг би регулювати подачу води. Третя – за Козира співпраця міста з інвестором «Альфою Плюс» практично припинилася. Четверта – до керівництва водоканалу було залучено нефахівця – Козир призначив виконавчим директором ТзОВ «Трускавецький водоканал» свого товариша Петра Іванишина, котрий був дуже далекий від теми водопостачання, інженерних мереж, насосів та регулятивної політики цін.

З 2014 року водоканал починає свідомо чи несвідомо скочуватися в боргову яму. Станом на жовтень 2015 року, тобто за два роки урядування Іванишина у водоканалі борг Трускавця перед Дрогобичем за спожиту воду становить вже бл. 12 млн. грн. Тариф на воду зростав, її якість не покращувався, цілодобового водопостачання міста так і не було.

Мер Козир залишив у спадок наступнику борги водоканалу, діряві водогони, натягнуті стосунки з партнером КП «Дрогобичводоканал» та відсутність цілодобового водопостачання міста.

Що було зроблено Андрієм Кульчинським?

З перших днів на посаді новий міський голова Трускавця Андрій Кульчинський взявся за вирішення проблем, які йому залишили попередники.

Замінили величезну кількість водогонів, зробили заміну внутрішньобудинкових мереж в багатьох будинках за рахунок програми спів фінансування «30 на 70».

В 2016-2020 рр. поміняно водогін від церкви св. Миколая до повороту на вул. Воробкевича. Також поміняли половину водогонів вул. Івасюка, водогони на вул. Лисенка, Помірецькій, Антонича, Грушевського, Бандери, квартал Стуса, повністю у кварталі вул. Сагайдачного. Зроблено новий водогін від СЗШ №3 до Стебницького кільця. А ще поміняли внутрішньобудинкові труби у більш ніж половині старого житлового фонду.

Вперше у водоканалі зафіксували зменшення втрат на 4-5 тисяч метрів кубічних води за добу (замість 17-18 тис. м. куб. води у систему почали закачувати 11-13 тис. м.куб.). Це стало першою причиною, чому можна було перейти до цілодобового водопостачання у Трускавці.

Закуплено на початку 2016-го та встановлено частотний регулятор. Відтоді Трускавець отримав цілодобове водопостачання. Це був квітень 2016 р. Вирішено питання боргів перед КП «Дрогобичводоканал» шляхом взаємозаліків та різниці в тарифі. Зараз водоканал оплачує всі поточні рахунки перед Дрогобичем, а борг, який залишився, стосується штрафних санкцій та пені, накладених судами до 2015 року. Для покращення якості води залучено грантові кошти. З німецькими партнерами з Федеральної землі Ватлінген розпочато співпрацю з реалізації проєкту “План розвитку сталої та екологічно безпечної модернізації постачання питної води в Трускавці Nakopa-E-UKR.3-18” в рамках програми “Сталий муніципальний розвиток через проекти партнерства”, який фінансує та координує Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку (БМС) та ТзОВ Engagement Global – Служба ініціатив розвитку. Результатами проєкту у Трускавці є заміна 367 м водопроводу діаметром 315, встановлено 1 пожежний гідрант, 5 засувок Ду-300 +1, засувка Ду-200, змонтовано ультразвуковий лічильник обліку води. Встановлено насосний агрегат Грунфос потужністю 90 кВт (продуктивність 350 м. куб/год), прокладено 34 м водопроводу Ду-200, збудовано дві залізобетонні камери перемикання з запірною арматурою, замінено повністю систему електропостачання на насосній станції (1 підйом, глибинна). І ці роботи за кошти партнерів з ЄС будуть продовжені. В попередні каденції влада міста чомусь не брала участі в обласній програмі «Питна вода», і ці кошти не використовували. Зараз Трускавець бере участь у цій програмі, і навіть цього року будуть виконані роботи із заміни водогону від Стебницького кільця вверх до Стуса, 5. Вартість робіт – близько 1 млн. грн. За сприяння Кульчинського в 2019 р. «Трускавецький водоканал» повернули повністю у власність громади і це дало можливість впливати на господарювання, а саме на співпрацю з Дрогобицьким водоканалом та контролювати виплату боргу.

«За Грицака вода подавалася по графіку, ми набирали для запасу у відра, набирали ванну. З відер воду використовували для приготування їжі, ванни – для технічних потреб. Малі діти, треба було прати багато, купати дітей. Це був жах. Ми мучилися, а не жили. Вода цілодобова появилася десь 4 чи 5 років тому, вже за Кульчинського», – пригадує мешканка вул. Стуса, 2 п. Мар`яна.

Що з якістю води?

З 2008 року питне озеро було заборонено експлуатувати діючою тоді санстанцією. Але за Козира озеро почали нещадно експлуатувати – більш частина води на місто подавалася саме з озера. Причому необліковано.

Цю практику було припинено з 2018 року – мешканці міста почали отримувати виключно воду з водозабору «Гірне» (річка Стрий), натомість з озера водоканал подавав воду на санаторії та готельно-відпочинкові заклади, де є окремі системи додаткової очистки води. З вересня 2019 року чиста стрийська вода подається практично на всі багатоповерхові будинки міста.

На жаль, в 2020 році у зв’язку з коронавірусом фінансова ситуація у ТзОВ «Трускавецький водоканал» почала погіршуватися, адже підприємство левову частину прибутків отримувало не від населення, а від санаторіїв та готелів. Для того щоб не допустити нарощування боргів було вирішено дозволити тимчасово подавати воду і з питного озера. Ця вода інколи має жовтуватий колір, проте відповідає всім діючим санітарно-гігієнічним нормам, і навіть є м`якою, аніж стрийська вода.

З покращенням ситуації після карантину у Трускавецькому водоканалі планують забезпечити всі житлові масиви міста лише водою з «Гірного».

Газета «Трускавецький вісник»

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