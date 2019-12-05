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Трускавецька міська асоціація інвалідів – це велика дружня родина. Тут вміють підтримувати один одного, надихати, співчувати у будь-яких життєвих ситуаціях.

Трускавецька міська асоціація інвалідів та Народний дім міста-курорту до Міжнародного Дня людей з інвалідністю організували та 4 грудня провели конкурс «Краса без обмежень-2019». Конкурс проводився з метою залучення людей з функціональними обмеженнями до культурних і духовних цінностей, демонстрації суспільству, що люди з інвалідністю мають сили і талант для самореалізації в соціумі, і відчувають себе повноцінними членами суспільства. Пріоритетом кандидаток на учасниць Конкурсу стали активна життєва позиція дівчат та жінок, їх творчі здібності, захоплення співом, танцями, вишиванням, малюванням, спортом.

У конкурсі взяли участь 7 дівчат та жінок. Урочиста частина розпочалася фільмом про діяльність Трускавецької міської асоціації інвалідів та виступами представників влади міста Трускавця. Голова міської асоціації інвалідів Надія Заблоцька розповіла про діяльність громадської організації, участь членів асоціації в комісіях міської ради, про подання пропозицій до міської програми. Внаслідок активної участі та пропозицій Трускавецької МАІ міською радою прийнята комплексна програма правового та соціального захисту людей з інвалідністю на 2019-2021 роки.

Також Надія Заблоцька розповіла про участь в проектах, про заходи, які здійснили та в яких взяли участь члени ТМАІ, про співпрацю з бібліотеками міста, центром правової допомоги, пенсійним фондом, центром зайнятості, релігійними організаціями «Добра новина», «Вістка миру». Проведено 8 міських Спартакіад для людей з інвалідністю, щорічна участь в обласних Спартакіадах, в 2018 р. 2 члени організації взяли участь у Всеукраїнській спартакіаді. Було сказано про участь в семінарах, тренінгах, двічі відвідували учасників АТО в госпіталі. На завершення виступу голова Трускавецької МАІ вручила Подяки від керівництва Львівської асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» за підписом голови Оксани Кіяновської.

Артистично та неперевершено вела Конкурс художній керівник Народного дому м. Трускавця Олена Соляник.

Оцінювало конкурсанток вельмишановне журі в складі:

– голова журі Тетяна Татомир, начальниця відділу культури Трускавецької міської ради,

– члени журі:

– Наталія Шпак (волонтерка, благодійниця, яка багато років поспіль допомагає людям з інвалідністю),

– Людмила Лесишак (директор Народного дому),

– Ганна Брутко (власниця магазину «Шедевр», дизайнерка і модистка, виробник ексклюзивних головних уборів, які прикрашають українських жінок),

– Олег Олексин (голова Спілки художників м. Трускавця, волонтер).

Готували до показу наших красунь майстри перукарі-візажисти Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича (керівник Володимир Маринкевич) Віра Головей, Уляна Бурачок, Мар’яна Андрейко, Галина Думанська, Оксана Кусьо, Марія Гуцало, Тетяна Мацьків. Це професійний навчальний заклад нового типу, який дає можливість отримати сучасну професію, оволодіти новими технологіями, опанувати новітню електронно-обчислювальну техніку. Тут згуртувався авторитетний, професійний колектив однодумців, які дбають про підготовку висококваліфікованих спеціалістів, виховують у молодого покоління любов до обраної професії.

Одяг учасниць – від Ганни Брутко, власниці магазину «Шедевр», модистки та дизайнера.

Майже місяць вчив учасниць звукооператор, у минулому керівник бальної студії Олег Чернявий.

Конкурс почався з дефіле учасниць. Присутні глядачі затамували подих. Пригадався вислів: В Україні нема некрасивих жінок, просто є недоглянуті». Потім кожна учасниця розповіла про себе, свої захоплення та уподобання. А ще було домашнє завдання – дівчата та жінки декламували вірші, танцювали, презентували самостійно вирощені дари природи, оформивши їх в кошику, пригощали всіх присутніх своєю випічкою, демонстрували оздоблені килими ручної роботи.

Мимоволі закрадалася думка: кого ж обрати? Адже всі такі гарні, святкові, сяючі…

Чудовий настрій присутнім додавала лауреатка Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів Оксана Чіпак, методист Народного дому. А юна Аня Нєлєпін веселила присутніх українським гумором. Професійні світлини на пам`ятку про конкурс виконала фотомисткиня Ірина Бердаль-Шевчик.

А зараз хочу звернутись до наших благодійників. Президія ТМАІ висловлює Вам щиру подяку за щорічну підтримку і співпрацю в заходах інтеграції людей з інвалідністю.

Сказати, що ви молодці чи просто хороші – замало, бо вам не потрібно нагадувати, що ми є, а саме ви своїми вчинками, турботою говорите, що ви поряд, завжди близько. Тож дякуємо вам за все, в тому числі за передплату на 2020 рік газети «Благовіст» для активних членів асоціації.

Отже, наші благодійники – це:

– міський голова Трускавця Андрій Кульчинський,

– генеральний директор ТзОВ «ГКК «Карпати» Лев Грицак,

– генеральний директор ТзОВ «Санаторій «Шахтар» Юрій Остапчук,

– керівник Міжнародної клініки відновного лікування, Герой України, професор Володимир Козявкін,

– очільниця аптеки Олена Панахида,

– керівник санаторію «Аркада» Микола Пирцус,

– керівниця ринку «Дукан» Ірина Кутельмах,

– керівник санаторію «Молдова» Валерій Бабелюк,

– депутат Трускавецької міської ради Михайло Малащак,

– керівник пансіонату «Пролісок» Юрій Швець,

– очільниця магазину «Сова» Ірина Гузьо

– та всі ті, хто підтримують нас в цей непростий час.

Кошти на подарунки для учасниць, подарунки та солодощі бажаючі з числа благодійників мали можливість вручити особисто під час урочистого фіналу конкурсу.

Спонсорами свята виступили:

– керівництво санаторіїв «Південний», «Парк здоров`я»,

– директор сан. «Перлина Прикарпаття» Сергій Саліженко,

– директор сан. «Батьківщина» Євгеній Боднар,

– директор Центру реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», депутат Трускавецької міської ради Василь Вовчанський,

– керівник Львівської Майстерні шоколаду Михайло Самбірський,

– директор 17.ТзОВ «Вавілон» Євген Стецишин, з

– асновник піцерії «Дольче Віта» Валентин Самойлов та директор цього ж закладу Роман Москвяк,

– громадський діяч, директор готелю «Клуб рН» Сергій Розора,

Ілля та Ольга Дробчаки (пекарня «Братрура»),

– пані Софія з ресторану «Веранда»,

– Володимир Дражук з ресторану «М’ясник»,

– ресторан «Згадка»,

– Оксана Ільчук («Еники-беники»),

– Галина Павлів (магазин «Овочі-фрукти»),

– Ігор Пранник (кафе «Пельменна»),

– родини Салань та Олексин,

– магазин «Шедевр» (Брутко Ганна),

– магазин «Світоч» на вул. Річки,

– Наталія Шпак («Кам’яна веселка»).

Титули на конкурсі «Краса без обмежень» здобули:

– «Міс Краса без обмежень 2019» та «Міс Глядацьких симпатій» – Анна Мотика,

– Перша «Віце Міс» – Наталія Галелюк,

– Друга «Віце Міс» – Галина Бурмус.

Переможницю обирали присутні в залі глядачі. Але всі погодилися, що не було гірших і кращих, всі гарні! Всі учасниці конкурсу отримали щедрі подарунки.

Надія Заблоцька, голова Трускавецької міської асоціації інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ

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