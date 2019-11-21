Тридцятилітній ювілей Львівської обласної асоціації інвалідів

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Громадська організація «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» є одна з найбільших громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю Львівщини, має місцеві осередки у всіх районах і містах області. Основною метою діяльності є сприяння забезпечення особам з інвалідністю правового захисту і соціальної підтримки, адаптації в суспільство в усіх сферах діяльності. Львівська ОАІ ВОІ СОІУ створена у 1989 році як неприбуткова громадська організація і є однією з перших створених громадських організацій інвалідів України, яка опікується інвалідами загального захворювання.

20 листопада у приміщенні Палацу культури імені Гната Хоткевича відбулися урочистості з нагоди 30-річного ювілею громадської організації «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» – урочиста академія і галаконцерт.

Учасників Урочистої академії вітали: голова Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» Оксана Кіяновська, голова Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» Василь Назаренко,заступник голови ЛОДА Тарас Грень, Народний депутат України Олег Синютка, директор Львівського відділення Фонду соціального захисту інвалідів Галина Мисаковець, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська, керівники осередків людей з інвалідністю з різних регіонів України, голова Адвокатського об’єднання «Міжнародна адвокатська компанія Едуард Багіров та партнери», радували своїми талантами члени громадських організацій інвалідів Львівської області. У виконанні ансамблю «Калинонька» Трускавецької МАІ (художній керівник Олена Соляник, музичний супровід Богдан Шкільник та Сергій Фендак) прозвучала пісня «Ювілейна”.

Від імені Львівської обласної ради з ювілеєм вітав учасників Олександр Ганущин. «30 років для громадської організації – це вже поважний строк. Тому бажаю і надалі вести таку ж активну діяльність», – сказав голова облради, звертаючись до членів Львівської асоціації Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю.

За активну громадську діяльність, вагомий внесок у здійснення державної політики у галузі соціального захисту і реабілітації людей з інвалідністю Олександр Ганущин відзначив Подякою Львівської обласної ради Умнова В’ячеслава Васильовича – члена Президії Ради Трускавецької міської асоціації інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ Грамотою Всеукраїнської організації Союз організацій інвалідів України за підписом Назаренка В.В. за активну громадську роботу по реалізації державної політики в сфері соціального захисту людей з інвалідністю нагороджено Надію Заблоцьку, голову Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ.

Вл. інф.

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