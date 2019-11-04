«Листопад» від Я-Река

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3 листопада співак Я-Рек презентував нове відео на пісню «Листопад», яка дещо раніше була записана на студії Yareksound. У активі автора це вже третє відео, яке, за його словами, аж ніяк не мало шансів з’явитися саме цього року.

– Пісня не нова, їй уже понад 2 роки і я ніколи не розглядав її як матеріал для відеокліпу. Проте сталося не так як планувалось. Завдяки ініціативі, яка вийшла з творчого об’єднання фотографів «Фотопленер 1.0» і слушній пропозиції від них, таки згодився на цей творчий експеримент, – розповідає Я-Рек. – Насправді після запису пісні «Ти розумієш мене» і створення до неї відео я боявся, що усі наступні пісні просто не здатні бути таким ж вдалими. Проте час не стоїть на місці і таки треба рухатися вперед.

Ініціатором і головним оператором-постановником цієї роботи став керівник об’єднання фотографів «Фотопленер 1.0» – Микола Козлов. Саме він запропонував пісню та локацію для цієї відеороботи.

– Для нашого об’єднання це була безпрограшна справа. Ми давно мріяли командою спробувати себе у новому відеожанрі і це була чудова нагода, – розповідає Микола Козлов. – Першим ділом нам вартувало переконати Я-Река до співпраці, а далі питання часу і техніки, за що ми власне відповідали, а за креатив відповідальність на Я-Реку.

Згодом до команди доєдналася дизайнер, фотограф і художник Марія Краснова, яка також знялася в епізоді кліпу. результативною.

Як зазначає співак, вперше знімати відео довелося такою командою, проте це позитивно вплинуло на кінцевий результат: зйомки тривали в рази швидше і в процесі породжували усе нові і нові цікаві ідеї і зміни від планованого сценарію. Найрадикальнішу зміну вніс сам автор, коли відео було майже змонтоване: щоб оновити пісню, він вирішив створити ремікс, що трохи відтягнуло презентацію кліпу, проте вся команда сподівається, що це був правильний крок.

Я-Рек – відома у творчих колах Львівщини особистість: співак, композитор, аранжувальник, звукорежисер, учасник багатьох конкурсів та фестивалів, серед яких «Доля», «Шукаю продюсера», і ін. В активі Я-Река понад сотня пісень, більшу половину з яких виконує сам, а також уже три відео, останнє з яких презентував широкій аудиторії 3 листопада.

Увазі читачів «Трускавецького вісника» пропонуємо бліц-інтерв`ю з Я-Реком.

– Чому кліп саме на цю пісню і саме зараз?

– Чесно? Сам не очікував що під осінь щось відзніметься. Я тут не винний абсолютно (сміється).

– А хто винен?

– О це вже інша історія. Справді є винні, а я десь постраждалий мабуть. Ну це усе звісно жарт, хоча у ньому є доля правди. Тут без чарівного «копняка» не обійшлось. Будемо так казати, ініціаторами створення відео стало об’єднання фотографів «Фотопленер 1.0» і зокрема його творчий керівник фотограф Микола Козлов. У сфері відео об’єднання було задіяне не в одному проекті, проте саме у музичному відео досвіду ще не було. Отож поступила пропозиція відзняти саме музичне відео. А мені на руку, оскільки пригадую зйомки попереднього кліпу на пісню «Ти розумієш мене», коли доводилось бути і актором і оператором одночасно. Це дуже складно і довго.

Дана пропозиція тривала від початку літа. Спочатку планувалося відео на пісню «Людина дощу». Як не як – нове творіння, проте зі сценарієм зайшли у глухий кут. А тут на носі вересень, і в один прекрасний момент Микола зателефонував і поставив ультиматум: «Або знімаємо на ці вихідні, або ніколи. Я знайшов локацію, думай над сценарієм». А залишилося якихось три дні. Переглянувши місце зйомок, зрозумів, що треба щось про осінь і не інакше. Так пішли по лінії меншого опору. Переслухав декілька разів стару версію «Листопада» і за ніч написав сценарій. Ще день на розкадровку і на зйомку їхали з чітким баченням що знімати.

– Усе вийшло як задумано?

– Звісно що ні. Для цього і придумується сценарій, щоб потім мати що змінювати і від чого відштовхуватися. В якийсь момент зрозуміли, що не весь реквізит присутній, та й деякі моделі підкачали. За сценарієм їх мало бути три, а «викручувалися» двома. Проте найрадикальнішу зміну зробили, коли кліп попередньо був вже змонтований. В той момент стало зрозуміло, що стоїмо на межі між повноцінним кліпом і творчим експериментом на уже не нову пісню. Отож було прийняте рішення створити ремікс, щоб якось оновити задумане.

– І про що саме цей кліп, бо справді породжує багато версій, а цікава думка автора?

– Про Листопад. А про що ще може бути кліп? Осінній ліс і я там броджу туди-сюди. А якщо серйозно, то це така собі історія хибних пошуків. До речі, щось перекликається з попередньою роботою. В останньому відео проте пошук триває по світлинах, при том, що ідеал десь поряд. Ну, як пам’ятаєте, реальність перемагає віртуальність світлин. Ось так десь хитромудро закручено я б охарактеризував це відео. Хоча насправді усе дуже просто.

– Де проходили зйомки?

– Локацію обрав Микола Козлов. Тут було без аргументів, хоча він врахував побажання. Це невеличкий лісопарк біля міста Самбір. Насправді у цьому місті ми оглянули згодом ще декілька локацій для майбутніх відео. Там є багато цікавих місць з різним настроєм і характером.

– Ти задоволений результатом?

– Після пісні «Ти розумієш мене» важко було братися за щось нове, оскільки появилась якась вершина, після якої треба було або принаймні написати чи відзняти щось не гірше, або й краще. Тому об’єктивно результатом задоволений, оскільки насамперед для мене тут було багато нового.

По-перше, зйомки відбувалися командно: оператор Микола Козлов, дизайнер та модель Марія Краснова, модель Ірина Канцевіч. І це було набагато цікавіше ефективніше і швидше. В таких ситуаціях є з ким порадитися є багато цікавих конструктивних думок.

По-друге, вперше використовували деякі нові технічні засоби для зйомок, що також додало динаміки в кадрі.

По-третє, нарешті вийшов з меж студії і зйомки проходили на природі. Хоча тут набагато складніше в плані обладнання тощо.

По-четверте, вперше так ґрунтовно довелося мати справу з колоруванням або грейдингом відзнятого матеріалу, який додав неповторності відео, і зроблено усе було як саме бачив автор, а не спираючись на пресети. Тобто, знаючи власні можливості і сили, ми перевиконали задумане, а це класно. Ну і зрештою неочікувано отримав третій музичний кліп.

– Декілька слів про команду…

– Микола Козлов – класний фотограф і оператор, достатньо творча і не нова людина в шоу-бізнесі, що просто економило час на багато роз’яснень і донесення бажаного. Тобто розумілися з півслова.

Марія Краснова – мультифахівець. Відома в рідному місті як художниця, а насправді вона ж дизайнерка, вона ж фотографиня, вона ж дуже хороша модель. Працював як фотограф з Марією – одне задоволення. У цьому проекті за нею були інсталяції з старих світлин, за нею була гра в кадрі, деяке забезпечення реквізитом і зрештою фотобекстейдж, який я вперше отримую під час зйомок.

Ірина Канцевіч – в повсякденному житті програміст, якій хоч-не-хоч довелося стати моделлю. І впоралася з цією роллю, як на мене, на відмінно.

– Що далі?

– А це вже питання до Музи і її логістики. Прилетить швидше – будемо щось нове творити, а затримають рейс – хай вибачає поки не завершу фото чи відеозйомку. Об’єктивно такі речі не планую, хоча маю відчуття, що доведеться зануритися і в написання пісень для дітей, оскільки підростає поряд вокаліст, який мене уже лякає своїми здобутками і бажанням, тому частково на творчість десь буде впливати донька Ольга, яка також була присутня на зйомках і чемно витримала тих багато годин і дублів.

– Дякую за розмову. Нових творчих звершень!

Підготував Володимир Добрий

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