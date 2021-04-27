Мешканця Дрогобиччини судитимуть за незаконну порубку дерев в урочищі «Іваники»

27.04.2021 | Filed under: Новини

Як встановили слідчі Дрогобицького районного відділу поліції, 23 лютого 52-річний мешканець одного з сіл району незаконно зрізав на території урочища «Іваники» Доброгостівського лісництва дерева породи «бук» та «граб», спричинивши значні збитки Дрогобицькому лісогосподарству. В подальшому зрізані дерева зловмисник вивіз вантажівкою ГАЗ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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