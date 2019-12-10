Міський голова Трускавця взяв участь у конференції «Співпраця задля розвитку»

10.12.2019 | Filed under: Новини

9-10 грудня в рамках відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні в селі Плав`я Сколівського району проходила конференція «Співпраця задля розвитку». Участь в конференції зокрема взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Під час конференції Олександр Ганущин презентував ініціативу міжрегіональної співпраці «Мале Карпатське коло». Мова йде про пряме сполучення між гірськими населеними пунктами Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей, ініційоване Славською ОТГ.

Також в межах конференції відбулась панельна дискусія «Інструменти фінансування транскордонного співробітництва і місцевого розвитку карпатських громад». Продовженням конференції стали транскордонні навчання пожежно-рятувальних підрозділів у межах проєкту «Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні» Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Конференція «Співпраця заради розвитку» відбулася за ініціативи Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна», Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини», Львівської обласної ради.

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