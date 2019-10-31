Муніципальна няня як вид соціальної допомоги батькам

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Цього року у нашій державі розпочалася реалізація ще одного виду соціальної допомоги для батьків під назвою «муніципальна няня». Саме про це сьогодні ми у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» поговоримо із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин.

– Пані Маріє, скажіть, хто може отримати соціальну допомогу за Програмою муніципальна няня?

– Отримати компенсацію в розмірі 1626 грн до щомісячної допомоги по догляду за дитиною можуть сім’ї, які виховують дітей віком до трьох років. Зазначу, це додаткова грошова допомога, яку може отримати молода сім’я.

– Хто не може отримати такий вид соціальної допомоги?

– Ця допомога не передбачена для прийомної сім’ї і для дитячих будинків сімейного типу. До них соціальна допомога уже надходить за іншими програмами.

– Роз’ясніть, чи матері необхідно виходити на роботу, для того, щоб отримати цю компенсацію за послугу муніципальна няня?

– Незалежно від того виходить мама на роботу або ж залишається у відпустці по догляду за дитиною, вона може укласти договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею та отримати додаткову допомогу на дитину.

– Чи можуть родичі дитини (бабуся, дідусь, тітка дядько) бути муніципальною нянею?

– Звичайно, можуть, обмежень у даному випадку немає. Треба лише зареєструватися або фізичною особою підприємцем або юридичною особою, яка надає послугу догляду за дітьми до 3-х років. Це особливо вигідно тим бабусям чи дідусям, яким не вистачає страхового стажу до пенсії.

– Хто може звернутися за отриманням компенсації за цю послугу, найнявши муніципальну няню?

– Найняти муніципальну няню, уклавши з нею договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, може як батько так і мати дитини або ж опікун дитини до трьох років. Потрібно обрати няню, укласти з нею офіційний договір, який не потребує нотаріального завірення, і подати документи у найближче управління соціального захисту населення. Звертаю увагу, що окрім заяви про надання допомоги, треба надати копію договору з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію сторінок паспорту мами або тата чи опікуна\заявника на отримання цієї компенсації, підтверджуючі документи про оплату послуги няні. Такі документи про оплату послуги муніципальної няні надаються щомісяця до 5 числа. Можна буде це зробити й шляхом надсилання підтверджуючих документів витрат на няню он -лайн. Якщо ж вчасно не надіслати підтвердження до управління соціального захисту, того місяця компенсацію не виплатять. То ж будьте уважні, вчасно подавайте підтверджуючі документи.

– Чи може така муніципальна няня мати кілька договорів із різними сім’ями?

– Буває так, що сім’я наймає няню не на повний робочий день. Тоді муніципальна няня має змогу оформити два договори з різними сім’ями. Скажімо, одній допомагати до обіду, іншій – після обіду. Офіційне оформлення няні дасть змогу обом сім’ям отримувати від держави додатково 1 626 гривень до щомісячних 860 грн виплат на дитину. Зверну увагу ще на один цікавий аспект: у сім’ї є двоє маленьких дітей до трирічного віку. У цьому випадку батьки мають оформити два договори з одною муніципальною нянею і отримувати додатково на кожну дитину 1 626 грн.

– Чи є передбачено типовий договір батьків з муніципальною нянею?

– Розроблення та затвердження типової форми цього виду договору законодавством на сьогодні не передбачено. Тому документ може мати довільну форму. Головне, щоб в ньому була зазначена детальна інформація про послугу, яку надаватиме муніципальна няня.

– Що потрібно зробити няні, щоб офіційно оформитись на роботу?

– Жінка, яка прагне офіційного працевлаштування в сім’ї по догляду за дітьми, має бути фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 88.91/ або ж юридична особа підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10 та відкрити рахунок у банку, на який надходитиме її заробітна плата.

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Нагадуємо нашим читачам, що у разі необхідності Ви можете звернутися за правовою допомогою до бюро правової допомоги – відділу Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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