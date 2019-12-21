На фестиваль юних піаністів прибуло понад 70 учасників

21.12.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 21 грудня, у Трускавецькій школі мистецтв стартував Х Фестиваль юних піаністів імені Романа Савицького. Фестиваль триватиме два дні. Заявки на участь в ньому подало 74 учасники, щоправда двоє не приїхало через хворобу. Своїх вихованців до Трускавця на фестиваль юних піаністів відрядили понад 40 мистецьких шкіл Львівщини.

Учасників фестивалю привітав директор Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького Ігор Нич. Він зауважив, що цьогоріч організатори повністю відмовилися від визначення місць, тому захід і називається фестиваль, а не конкурс. Участь в ньому має запам’ятатися кожному учасникові як яскрава мить дитинства незалежно від того чи розвиватимуть учасники свою музичну кар’єру надалі, зазначив Ігор Ярославович.

Х Фестиваль юних піаністів імені Романа Савицького окрім фестивальних прослуховувань учасників передбачає проведення методичного семінару на тему «Мистецька школа: виклики і перспективи» та концерт фортепіанної музики. Закриття фестивалю – у неділю, 22 грудня, о 16.00.

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошення
    10.12.2019 | 09:22

    Виконуємо внутрішні роботи (шпаклювання, плитка та інше). Телефон 097 032 95 36 (Степан). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Приватні оголошення (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Оголошення (0)

  • Оголошення: знайдено ключі
    25.11.2019 | 09:32

    В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви