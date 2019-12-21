На фестиваль юних піаністів прибуло понад 70 учасників

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Сьогодні, 21 грудня, у Трускавецькій школі мистецтв стартував Х Фестиваль юних піаністів імені Романа Савицького. Фестиваль триватиме два дні. Заявки на участь в ньому подало 74 учасники, щоправда двоє не приїхало через хворобу. Своїх вихованців до Трускавця на фестиваль юних піаністів відрядили понад 40 мистецьких шкіл Львівщини.

Учасників фестивалю привітав директор Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького Ігор Нич. Він зауважив, що цьогоріч організатори повністю відмовилися від визначення місць, тому захід і називається фестиваль, а не конкурс. Участь в ньому має запам’ятатися кожному учасникові як яскрава мить дитинства незалежно від того чи розвиватимуть учасники свою музичну кар’єру надалі, зазначив Ігор Ярославович.

Х Фестиваль юних піаністів імені Романа Савицького окрім фестивальних прослуховувань учасників передбачає проведення методичного семінару на тему «Мистецька школа: виклики і перспективи» та концерт фортепіанної музики. Закриття фестивалю – у неділю, 22 грудня, о 16.00.

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