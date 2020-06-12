На лаві підсудних у Дрогобичі опинилися п’ятеро громадян Вірменії та українець

12.06.2020 | Filed under: Новини

За версією слідства вказані особи проникли у приміщення АТ «Державний ощадний банк України» у смт. Меденичі Дрогобицького району, звідки викрали інформаційно-платіжний термінал з грошима, чим спричинили банку шкоду на загальну суму 133 тис грн. Інцидент стався уночі 13 грудня 2019 року. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

Крім цього, під час затримання та обшуку автомобіля, на якому пересувались підозрювані, виявлено та вилучено викрадені номерні знаки з двох транспортних засобів, а також наркотичну речовину «канабіс».

Такі дії фігурантів кваліфіковано за ч.ч.2,3 ст.185 (крадіжка), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

На цей час обвинувальний акт стосовно імовірних зловмисників прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури скерували до суду. До встановлення вироку, можливі крадії перебуватимуть під вартою. За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви