«Нафтуся» – наше все!

0 SHARES Share Tweet

4 з половиною години, присвячені королеві лікувальних вод «Нафтусі» – це багато чи мало? З точки зору втомлюваності учасників семінару – дещо забагато. Бо 5 лекцій, кілька виступів та коментарів організаторів семінару і представників влади, більш ніж годинна екскурсія на родовище «Нафтусі» – такий об’єм інформації мозкові нелегко перетравити. Проте якщо дивитися з точки зору потреби роз`яснювальної роботи – то це явно замало, щоб розвіяти всі міфи, побороти всі чутки та фейки, донести правду про те, як формується «Нафтуся» і чому вона дійсно унікальна.

Тема семінару промовиста: «Трускавецьке родовище мінеральних вод – основа розвитку медичного туризму Львівського регіону». Організатор, ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», семінар провів не для «галочки» з нагоди 70-ї річниці утворення ГГРЕС у Трускавці, а дійсно «на результат», для цільової групи медиків, екскурсоводів, туроператорів. І нуднувата з початку подія плавно змінилася в цікаву, динамічну дискусію, пізнавальний захід, де давалися чіткі відповіді на гострі запитання.

Після вступних вітальних слів керівника ПРАТ «Трускавецькурорт» Андріана Драновського, очільника ТОВ «ТЛВ» Андрія Тарнавського та міського голови Трускавця Андрія Кульчинського перейшли до висвітлення суті анонсованих тем. Поважні спікери, гідрогеологи та медики, не лише розкривали історію курорту в контексті видобутку «Нафтусі» та інших лікувальних вод, але й зупинилися на сучасних викликах. А це животіння підприємства, яке видобуває цей безцінний трускавецький скарб, збільшення поверхонь забудов, що є опосередкованою загрозою курорту, неможливість вирішити проблему поселень в І санітарній зоні на вул. Франка, не так давно збудований готель майже прямо над родовищем, а особливо «нафтусеподібні» води, які популяризуються і в Сатанові, і в Східниці, і в т.зв. Збручанському родовищі, і навіть … в Росії. Категорична заява «Справжня «Нафтуся» є тільки в Трускавці!» хоча й справедлива, але заглушується писком багатьох голосів «І в нас є вода типу «Нафтуся»!». Але це зовсім не та вода, це так як порівнювати палець з іншим людським органом.

На теми вкрай актуальні, часом незрозумілі широкому загалу, а часом вкрай дражливі, розмірковували директор ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» Андрій Тарнавський, провідний гідрогеолог Євген Кондратюк, доцент ЛНУ ім. І.Франка Василь Дяків, головний гідрогеолог ПрАТ «Геотехнічний інститут» Руслан Дідула, кандидат медичних наук, асистент кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького Володимир Яцюк.

Крок за кроком спростовувалися міфи, що «Нафтусь» багато (тільки у трускавецькій «Нафтусі» є органічні речовини нафтового походження, в інших водах вони або гумусового, або менілітового, або гуаринового походження), що дебет недостатній (теперішній забір 15-18 кубів в день далекий від можливостей забирати 25 кубів), що «Нафтусі» в нас вже нема, а її транспортують … зі Східниці трубопроводом. На останній закид навіть відповідати не хочеться, хай би хтось показав той «нафтусепровід».

У ПРАТі та ТОВ «ТЛВ» не приховують, що проблеми є, але вони стосуються радше економічних питань та підприємств, які не уклали угоди, аніж питань дебету «Нафтусі» чи інших лікувальних вод. Присутні отримали вичерпну відповідь як постачається вода в бювет, які ступені очистки та підігріву проходить, які особливості подачі джерел №№ 1,2,3 («Марія», «Софія», «Броніслава»), чому майже не використовується сіль «Барбара» і чому її важко придбати, що стало причиною втрати джерела № 12 (води типу «Іжевських») та на багато інших запитань. Отже, тепер гіди зможуть відповідати своїм допитливим екскурсантам фахово, не видумуючи легенд і не затинаючись що ж сказати. Бо з «Нафтусею» та іншими трускавецькими водами все просто: вони є, вони лікують, вони під надійним контролем.

Семінар в готелі «Mirotel Resort & Spa» планувався спочатку як закритий захід, як звичайнісіньке навчання для зацікавлених пізнати правду про королеву лікувальних вод. Проте згодом організатори вирішили, що їм нема чого приховувати, і вартує, щоб правду почули не лише туроператори, але й журналісти та громадські активісти.

Всі доповіді семінару будуть опубліковані, готується збірник, інформація буде доступна також в Інтернет-мережі. Люди мають знати про цей унікальний, Богом дарований життєдайний продукт, який своє ймення бере від «нафта», і який зробив Трускавець єдиним (!) урологічним курортом Європи. Чітку риску під доповідями першої частини семінару підвів лікар Володимир Яцюк, який акцентував увагу на кількох зрозумілих та важливих меседжах: 1) «Нафтуся» є тільки в Трускавці, 2) це унікальний гомеопатичний препарат, 3) Трускавець єдине місце на Землі, де пропонується комплексне (!) лікування хвороб сечостатевої системи.

Інше з важливого, почутого на семінарі: 1) запах сірководню – не показник лікувальної ефективності води, 2) у «Нафтусі» не може бути 10 господарів, 3) Постанова № 548 Ради Міністрів УРСР, яка чітко регламентує важливі питання життєздатності Трускавця як курорту, є діюча, що підтверджено рішенням суду, 4) «Квітка Полонини» зводиться поза (!) першою санітарною зоною, 5) до ІІ світової війни Трускавець був дійсно бальнеологічним курортом (акцент на ванни, купелі), а в радянський період він почав перетворюватися на «питний» (акцент на внутрішнє вживання вод), 6) у Трускавця є величезний потенціал.

Цей останній пункт найбільше радує, адже потенціал Трускавця – у можливому відновленні і використанні джерел «Едвард» та «Фердинанд» для зовнішніх процедур, у сполученні історичних об’єктів Помірок, Боберні, курортного парку в цікавий для курортників пізнавальний маршрут, у застосуванні залізистої води (джерело «Емма» на Боберні та джерело неподалік «Колиби», тобто теперішнього ресторану «Трембіта»), боровини, розсолів, якими багаті Липки, Баньки, Помірки та інші куточки нашого курорту. Звісно, над цим потрібно довго і тяжко працювати, долаючи нерозуміння інших, ризики, труднощі.

Можна й не працювати, надіючись на легший шлях – відкриття казино, розважальних центрів, можливо в майбутньому і борделів тощо. Але, як зазначив один з доповідачів, «українським Лас-Вегасом Трускавець не стане, а от другим Стебником стати може».

Так що альтернативи «Трускавець – це курорт, курортна столиця України!» немає. І це опосередковано своїм виступом підтвердила присутня на семінарі начальниця управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака. Наш курорт займає впевнене друге місце (після Львова) за кількістю зібраного туристичного збору, залишивши далеко позаду всі інші курорти та туристичні міста.

Семінар завершився, організатори та учасники задоволені. Але розслаблятися зарано. «Нафтуся» потребує і популяризації, і контролю зі сторони трускавецької громади, і інвестицій. Так що працювати є над чим – і владі, і бізнес-середовищу.

Володимир Ключак

(Переглядів 1 , 45 переглядів сьогодні)