Народний депутат подарував спортивну форму юним футболістам Трускавця

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У суботу, 7 вересня, народний депутат України від Дрогобиччини Орест Саламаха (фракція «Слуга народу») подарував 17 комплектів спортивної форми вихованцям футбольної школи «КМС» (м. Трускавець). Акція проходила на стадіоні СЗШ №3 м. Трускавця, де зокрема проходять тренування футболістів «КМС». В ній взяли участь співзасновники та тренери футбольної школи «КМС» Роман Матис і Володимир Смола, а також активісти партії «Слуга народу» та помічники народного депутата Ореста Саламахи Сергій Чурбанов та Іван Герльовський.

«Зустріч з юними спортсменами викликала радісні емоції і водночас відчуття відповідальності за майбутнє наших дітей. Для них наш труд і всі старання. Зробімо разом Україну кращою заради наших дітей!», – зазначив Орест Саламаха.

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