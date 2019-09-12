Наступного тижня у трускавецькому музеї закриють виставку давнього буковинського одягу

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У вівторок, 17 вересня, в музеї історії міста-курорту Трускавець відбудеться закриття мистецької виставки буковинського строю кін. ХІХ – сер. ХХ ст. Експозиція носить назву “З краю, де квітне черемшина», вона створена в стилі етнографічної студії «Буковинська вишивка як проекція історії та культури краю». Трускавчани та гості міста мали можливість оглядати виставку буковинського строю впродовж трьох місяців.

Модератором закриття виставки буде Заслужений діяч мистецтв України, директор Учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкрібляк. Початок заходу о 16.00, вхід вільний.

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