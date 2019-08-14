Негода наробила шкоди

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Сильна буря, яка пронеслася над Трускавцем в ніч з 13 на 14 серпня, наробила чимало шкоди. Потерпіли як окремі житлові будинки, так і лінії електропередач. Без електропостачання залишаються окремі вулиці міста, зокрема вул. Стуса (ремонтні роботи планується завершити до кінця дня). Багато будинків затоплені з причини несправного даху чи підтоплені (підвали, технічний поверх). За кілька годин (з 3 до 6 ранку) випало 90 мм опадів, що складає 98% від місячної норми.

Надзвичайники інформують, що складні погодні умови на Львівщині зберігатимуться ще протягом 1-2 днів і закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці. Зокрема людям рекомендують не ходити попід розлогими деревами, триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, не паркувати автомобілі під нестійкими конструкціями. У випадку виявлення обриву лінії електропередач мешканців просять телефонувати на номер 0-800-50-15-68.

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