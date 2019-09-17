Непогані результати трускавчан в змаганнях зі спортивного п’ятиборства

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14-15 вересня у Львові на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України відбулися спортивні змагання – Чемпіонат України з сучасного п’ятиборства серед юнаків та дівчат до 19 років та Всеукраїнський турнір з сучасного п’ятиборства «Лазер Ран Сіті Тур 2019». Про це інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець». Змагання проводились з метою формування складів збірних команд України для участі у міжнародних змаганнях, чемпіонатах Світу та Європи, згідно з календарем Міжнародної федерації сучасного п’ятиборства (UIPM) на 2019 рік. У змаганнях брали участь близько 300 спортсменів з різних регіонів України віком від 10 років

Вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» вибороли 4 бронзові медалі – Жгута Олександра за ІІІ місце у категорії U-10 Чемпіонату України, а Манюк Олена (категорія U-12), Лялюк Лілія (категорія U-16) та Гладкий Олег (категорія U-14) – за ІІІ місця у Всеукраїнському турнірі із сучасного п’ятиборства «Лазер Ран Сіті Тур 2019» (тренери ДЮСК Андрій Жгута та Богдан Смеречинський).

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