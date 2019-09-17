Непогані результати трускавчан в змаганнях зі спортивного п’ятиборства

17.09.2019 | Filed under: Новини

14-15 вересня у Львові на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України відбулися спортивні змагання – Чемпіонат України з сучасного п’ятиборства серед юнаків та дівчат до 19 років та Всеукраїнський турнір з сучасного п’ятиборства «Лазер Ран Сіті Тур 2019». Про це інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець». Змагання проводились з метою формування складів збірних команд України для участі у міжнародних змаганнях, чемпіонатах Світу та Європи, згідно з календарем Міжнародної федерації сучасного п’ятиборства (UIPM) на 2019 рік. У змаганнях брали участь близько 300 спортсменів з різних регіонів України віком від 10 років

Вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» вибороли 4 бронзові медалі – Жгута Олександра за ІІІ місце у категорії U-10 Чемпіонату України, а Манюк Олена (категорія U-12), Лялюк Лілія (категорія U-16) та Гладкий Олег (категорія U-14) – за ІІІ місця у Всеукраїнському турнірі із сучасного п’ятиборства «Лазер Ран Сіті Тур 2019» (тренери ДЮСК Андрій Жгута та Богдан Смеречинський).

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • В Бориславі пройде День подяки (афіша)
    12.09.2019 | 17:42

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Борислав запрошує на святкування Дня міста (афіша) (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два майстер-класи (0)Оренда двокімнатної квартири у Трускавці (0)

  • Доґ-Фест у Трускавці (афіша)
    12.09.2019 | 15:28

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Борислав запрошує на святкування Дня міста (афіша) (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два майстер-класи (0)Оренда двокімнатної квартири у Трускавці (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви