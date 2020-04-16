Обережно, шахраї!

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15 квітня корпорація «АТБ» виступила з офіційною заявою щодо неприпустимості шахрайських дій навколо проекту адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

«Корпорація «АТБ» заявляє про неприпустимість шахрайських дій з боку окремих представників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу різного рівня навколо реалізації загальнонаціонального благодійного проекту по забезпеченню продуктами харчування першої необхідності соціально незахищених верств населення.

З 3 квітня 2020 року Корпорація «АТБ» запустила спільний з Міністерством соціальної політики України благодійний проект адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного споживання.

На сьогодні представникам соціальних відомств по всій країні вже передано 437 248 продуктових наборів на суму понад 72,5 млн грн. А до 23 квітня їх буде передано 571 572 на суму 100 млн грн.

Як з’ясувалося, у окремих випадках представники органів місцевого самоврядування та депутати різного рівня привласнюють ініціативу реалізації проекту у власний бік, свідомо вводячи в оману отримувачів допомоги та вирішуючи у такий спосіб свої майбутні політичні амбіції.

Як приклади таких дій можемо навести наступне:

– депутат з Бердянська Віктор Цуканов,

– нардеп із Тернополя Андрій Богданець,

– команда Ігоря Буткова із Сєверодонецька,

– політична сила «Бджола» з Кам’янського.

Корпорація «АТБ» вимагає надати офіційних пояснень з приводу наведених фактів від вказаних осіб та політичних організацій, а також залишає за собою право використовувати усі доступні та законні методи щодо захисту честі, гідності та ділової репутації», – йдеться в офіційній заяві корпорації АТБ (посилання https://atb.ua/section/novini-korporatsiyi-4/article/ofitsiina-zaiava-korporatsiyi-atb-shchodo-nepripustimosti-shakhraiskikh-dii-navkolo-proektu-adresnoyi-dopomogi-sotsialno-nezakhishchenim-verstvam-naselennia-132).

Однією з перших заяву «АТБ» поширив Інтернет-ресурс РБК-Україна. Сайт майже дослівно подав заяву компанії «АТБ», вказавши приклади, наведені компанією, а саме щодо депутата з Бердянська, народного депутата з Тернополя, команди та політичні сили з Сєверодонецька та Кам`янського (посилання https://www.rbc.ua/rus/news/atb-ulichila-deputatov-regionah-popytkah-1586974822.html).

І вже з посиланням на сайт РБК-Україна склепав аналогічну новину сайт 03244.com.ua. Але бозна з якого дива до переліку тих міст, де мережа «АТБ» зафіксувала шахрайські дії, хтось з «журналістів» сайту дописав … Трускавець.

Насправді ж дана інформація щодо Трускавця від сайту 03244.com.ua є видуманою, перекрученою та такою, що має намір свідомо чи несвідомо завдати шкоду іміджу міста-курорту. Про жодні зловживання у Трускавці корпорація «АТБ» чи вірогідні засоби масової інформації не повідомляли, бо таких зловживань попросту не було. Навпаки, саме завдяки плідній співпраці компанії «АТБ» та Трускавецької міської ради у Трускавці вдалося допомогти значно більшій кількості осіб похилого віку, ніж в інших містах, де надіялися лише на допомогу АТБ і на допомогу літнім людям не виділили жодної копійки з міського бюджету.

Як повідомляв офіційний сайт Трускавецької міської ради, згідно розпорядження міського голови Андрія Кульчинського 300 одиноких малозабезпечених громадян до Великодніх свят отримають одноразову грошову допомогу, з коштів міського бюджету. Згідно міської акції «Милосердя» соціальними працівниками терцентру розвезено 250 продуктових наборів, закуплених за кошти міського бюджету для одиноких непрацездатних громадян, осіб з інвалідністю, малозабезпечених пенсіонерів, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі.

Окрім того, міська рада поінформувала, що Мінсоцполітики України спільно із Національною мережею продуктових магазинів АТБ з 3 квітня 2020 року розпочали роботу із забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктовими наборами під час карантину, і що спонсорська допомога – 350 продуктових наборів для трускавчан, які опинились в складних життєвих обставинах, за сприянням міського голови Андрія Кульчинського та спонсорів мережі АТБ , довозиться соціальними працівниками терцентру та волонтерами міської ради в домівки потребуючих малозабезпечених, пенсіонерів, інвалідів, за якими здійснюється догляд згідно списків управління праці та соціального захисту населення міської ради (посилання http://tmr.gov.ua/press-center/news-offices/144-terytorialnyi-tsentr-sotsialnoho-obsluhovuvannia/15010-berezhit-sebe-nashi-batky-babusi-i-didusi).

Про те, що у Трускавці роздаються продуктові набори і від «АТБ», і закуплені за кошти міського бюджету, подавали інформацію й інші ЗМІ. Журналісти акцентували увагу на тому, що з 600 сімей, які отримали такі набори, 350 отримали допомогу від корпорації «АТБ», а решта – від міста. Про спільну акцію разом з АТБ заради підтримки соціально вразливих верств трускавчан інформував на своїй сторінці в мережі Фейсбук і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

На доказ того, що продуктові набори від «АТБ» і від міста були різними, свідчать коментарі у соцмережах, коли люди запитують, чому в одних пакунках були лимони, чай тощо, а в інших ні. Та тому, що ці продуктові набори різнилися між собою і вагою, і вмістом, і навіть торгівельними марками круп чи інших товарів. АТБ сформувало 350 наборів, місто – 250. І місто забезпечило волонтерів, які доставили ці набори в оселі потребуючих. А те, що міський голова був одним з таких волонтерів – хай буде прикладом для тих, хто ніколи нічим не допомагає ближнім.

Але схоже на те, що декому дуже хочеться показати і місто-курорт Трускавець, і конкретно міського голову Андрія Кульчинського у непривабливому світлі. Вочевидь, «слава» скандально брехливого та маніпулятивного «Депо» ріже комусь очі та кличе до «подвигів» на ниві брехні у Страсний тиждень. Дехто заради розкрути нового Інтернет-ресурсу вдається до публікацій відверто брехливого характеру, як от щодо буцімто «зловживань» у Трускавці.

Так що офіційна заява корпорації «АТБ» щодо недопустимості шахрайських дій вартує того, аби бути уважно прочитаною. Адже шахраями виявилися не лише певні політики чи політичні сили у Кам`янському, Бердянську, Тернополі та Сєверодонецьку, але й горе-«журналісти» з Дрогобича. А шахраїв у будь-якій іпостасі слід остерігатися. І ніколи не довіряти тим, до кого ви втратили довіру з вагомих причин.

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