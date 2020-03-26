Обласний Штаб із ліквідації надзвичайної ситуації окреслив першочергові завдання

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Як інформує пресслужба Львівської ОДА, вчора, 25 березня, відбулось перше організаційно-правове засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня, яка виникла внаслідок розповсюдження територією Львівщини гострої респіраторної хвороби COVID – 19. Засідання очолив керівник робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

«Надзвичайна ситуація дозволяє залучати усі необхідні ресурси, в тому числі фінансові, людські, для протидії та ліквідації наслідків розповсюдження коронавірусу. Це може робити і Штаб і його керівник, у випадку необхідності, своїми розпорядженнями. Для нас сьогодні важливо вживати максимально ефективні заходи у оптимальні терміни задля протидії розповсюдженню хвороби», – зазначив він.

До складу Штабу увійшли 57 осіб. Серед них представники медичної галузі, цивільного захисту, правоохоронних органів, управлінці тощо.

Керівником Штабу став в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

«За оперативними даними за медичною допомогою з підозрою на коронавірус загалом звернулися 127 осіб. З них залишаються в стаціонарі на лікуванні 44 особи, всі інші перебувають на самоізоляції або виписані у зв’язку з отриманням негативного результату тестів. Стан пацієнтів, які перебувають на лікування в інфекційній лікарні середньої важкості, або близький до задовільного, у однієї пацієнтки – наближений до важкого», – поінформував в межах засідання Андрій Васько.

За підсумками засідання, прийнято рішення щодо затвердження форм щоденного моніторингу та звітності заходів з попередження поширенню COVID-19 та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Також доручено активізувати роботу зі здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції серед осіб похилого віку та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання допомоги таким категоріям у час надзвичайної ситуації.

«Оскільки є люди, які потребують особливої уваги у цей час, ми також розглянули питання максимальної мобілізації зусиль і ресурсів для допомоги таким категоріям громадян. Мною дані доручення відповідальним членам штабу з цих питань»,- зазначив Іван Собко.

Окрім цього, окремо зупинилися на питання неухильного дотримання на території Львівщини норм Постанов КМУ від 11 березня 2020 року № 211 та від 16 березня 2020 року № 215. Зокрема, що стосується заборони діяльності тих чи інших суб’єктів господарювання, бюджетних установ тощо в час протидії поширення коронавірусу.

Як зазначив Іван Собко, є окремі питання у законодавчих актах, які потребують додаткових роз’яснень, зокрема в частині роботи виробничих підприємств.

«Коли поліція здійснює контроль над підприємствами щодо виконання постанов в частині протидії поширенню коронавірусу, прийшовши на підприємство чи установу в першу чергу наполягає на дотриманні санепідемнорм, гігієни тощо. І у жодному випадку не вживає заходів щодо закриття чи перешкоджанню діяльності підприємства. Проте є певні законодавчі норми, які не до кінця зрозумілі в частині їх трактування і застосування», – додав Іван Собко.

Відтак, прийнято рішення щодо звернення до Уряду для подальшого врегулювання цих питань.

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