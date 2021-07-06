Оголошено конкурс малюнку «Мій  віртуальний друг»

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Міжнародний фонд Івана Франка, в рамках реалізації проєкту за підтримки Українського культурного фонду, оголошує всеукраїнський конкурс малюнку «Мій віртуальний друг». До участі запрошують дітей та молодь віком від 13 до 17 років. Мета проведення конкурсу – створення віртуального персонажу.

Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам конкурсу.

Вимоги до робіт:

– зображення персонажу (в повний зріст);

– персонаж обов’язково має мати оригінальне ім’я;

– малюнки виконуються у довільній графічній, живописній формах;

– малюнки мають бути виконані на папері формату не більше А4;

– на конкурс подається фото/скан малюнку;

– у листі обов’язково вказується ПІБ, вік автора та контактний телефон батьків;

– один учасник може подати не більше 3-х малюнків.

Конкурсні роботи потрібно надіслати не пізніше 15 липня 2021 року на поштову адресу Фонду (ourfranko@gmail.com) з поміткою «НА КОНКУРС».

Експертне журі визначить трьох переможців. Призери отримають від організаторів дипломи та цінні подарунки.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

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