Оксана Панів: «Ми маємо зробити усе, щоб Трускавецька ОТГ була найкращою!»

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Вона одна з тих, хто має бути обрана в міську раду, бо її життєве кредо – відповідальність, професіоналізм, повага до людей, а її мета – працювати для людей, відстоюючи справедливість. Якби це був хтось інший, могли б бути сумніви, але знаючи Оксану Панів, її відповідальність, перфекціонізм та надсерйозне ставлення до обов’язків, не залишається сумнівів – вона буде відмінною представницею громади! Тож цікавимося її автобіографією:

– Я народилася 6 лютого 1979 року у Трускавці. У 1998 році закінчила Бориславське медичне училище, а згодом, в 2015 році – «Міжрегіональну академію управління персоналом» за спеціальністю «Медичний та фармацевтичний менеджмент». Сьогодні працюю начальником відділу збуту медичних послуг у ТОВ «Українська Готельна Група». З чоловіком виховуємо двох синів.

У розмові з Оксаною Миколаївною відчувається не лише непомірна відповідальність, але й велика любов до рідного краю. Їй не байдуже, як буде розвиватися трускавецька ОТГ:

– Бог подарував нам можливість жити в надзвичайному куточку України. Маємо цілющі джерела, неймовірну природу, чисте повітря, затишні міста та села. Нам треба берегти це все. Зробити так, щоб Трускавецька ОТГ була найкращою!

Оксана Панів – одна з тих, хто відповідально поставилася до виборчого процесу, а тому склала свою власну програму діяльності в раді. Для прикладу, щоб зумовити істотний наплив нових гостей на курорт, Оксана пропонує активніше запроваджувати новітні методи лікування та діагностики. Активно впроваджувати зелений туризм, по максимуму розвивати сферу дозвілля та розваг:

– Зараз Трускавець як ніколи потребує «омолодження» вікової категорії відпочивальників. Я розумію, що це можливо за умови впровадження культурних та освітніх заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів, проведення різноманітних галузевих конференцій, зібрань, фестивалів. Звичайно ж, паралельно потрібно розвивати інфраструктуру, покращувати інвестиційний клімат, запроваджувати нові напрямки туристичних та нові види медичних послуг.

До того ж як медик Оксана Панів бачить розвиток міста у своїй специфічній ніші – надання курортних та лікувальних послуг, а своїм завданням вважає максимально ефективний та якісний процес реабілітації відпочивальників. Тож, можливо, саме вона впорається з важливою місією – відновлення курорту, у першу чергу як оздоровниці, цікавої як іноземному відпочивальнику та інвестору, так і молодим українцям.

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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