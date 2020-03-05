Орест Нагірський: «Спектр використання декоративної свічки є досить широкий»

05.03.2020 | Filed under: Публікації

У Трускавці проходять майстер-класи з виготовлення декоративних свічок. Вони відбуваються у приміщенні Трускавецької свічкової мануфактури «Файна свічка» (вул. Стебницька, 5).

Бажаючі своїми руками з сирого матеріалу (парафіну) можуть сотворити справжнє диво. Проводить майстер-класи Орест Нагірський, для якого виготовлення свічок з незвичного хобі перетворилося у справу всього життя.

З Орестом Нагірським про декоративні свічки та їхнє практичне застосування спілкуємося під час майстер-класу для підопічних Служби у справах дітей Трускавецької міської ради.

– Пане Оресте, як і коли у Вас виникло бажання займатися виготовленням декоративних свічок?

– За освітою я геолог. Але так склалися обставини, що ще під час своєї роботи я на каналі «Discovery» зацікавився фільмом про виготовлення свічок. І вирішив спробувати сам виготовляти свічки. Почав шукати майстрів в Україні, обладнання, почав цікавитися процесом та умовами виготовлення свічок. Це було 6 років тому.

Знайшов обладнання, знайшов тих, хто займається оптовою торгівлею парафіном, стеарином та іншим необхідним товаром (гніт, барвник, ароматизатор). Ціна мене здивувала, бо устаткування вартувало не тисячі гривень, а тисячі доларів. Тож свою першу установку для підігріву парафіну я зробив сам. Другу, вдосконалену, також зробив сам.

Перша власна свічка в мене вийшла не дуже презентабельна. До речі, вона в мене зберігається по сьогодні. Але поволі майстерність вдосконалювалася, і я дійшов до свого теперішнього рівня. Про свій рівень не я так кажу, бо не пасує самому себе хвалити. Це так кажуть інші свічкові майстри, а нас не так багато в Україні.

Зараз проводжу майстер-класи, і бачу як люди захоплюються, коли з-під їхніх рук виходить таке диво як венеціанська свічка. Бо декоративну свічку ще називають венеціанською або різьбленою.

Майстер-класи проводжу і в майстерні, і в санаторіях міста, і на свіжому повітрі під час різноманітних фестивальних заходів.

– У логотипі Трускавецької свічкової мануфактури «Fine candle» є напис «since 1826». Що означає ця дата?

– Ще до появи «Нафтусі» у Трускавці видобували нафту й озокерит. Відповідно у Трускавці було багато свічкових майстрів. Читаючи про історію виробництва свічок, я знайшов згадку про першого свічкового майстра з 1826 року. І вирішив, що варто продовжити справу трускавецьких свічкових майстрів, традицію виготовлення свічок.

Нагадаю, що офіційною датою заснування курорту у Трускавці є 1827 рік. Отже, свічки тут почали виготовляти трохи швидше, ніж лікувати людей.

– Які матеріали використовуєте для виготовлення свічок?

– Свічки виготовляються з парафіну П-2, який при згорянні не виділяє шкідливих речовин. Це так званий харчовий парафін подвійної очистки (бо є ще технічний – однієї очистки). Парафін є нафтопродуктом, очищеним до стану, який можна використовувати для виготовлення свічок.

Використовуємо натуральні барвники, які застосовуються при виготовленні дитячих олівців. Також використовуємо натуральні ароматизатори, які є витяжками з натуральних продуктів.

Отже, при згорянні така свічка не виділяє шкідливих речовин.

– Для багатьох свічка потрібна лише на Святий Вечір, ну може ще на романтичну вечерю. А як ще можна застосовувати декоративні свічки?

– Насправді спектр використання декоративної свічки є досить широкий. Окрім згаданої Вами святовечірньої свічки варто мати красиву стрітенську свічку – її ще називають «громничною», бо вірять, що вона оберігає від грому, бурі, граду та всіляких негараздів. До Великодня можна виготовити свічку у формі писанки або просто красиву свічку для великоднього кошика. До дня святого Валентина виготовляємо свічки у формі сердечок.

Декоративна венеціанська свічка – це хороший подарунок з будь-якої важливої нагоди. Красива свічка може бути пам’яткою з нагоди таких знаменних дат як хрещення дитини чи Перше Причастя. Ці свічки зберігаються як пам`ятка про такі важливі події не те що роками, а десятиліттями, інколи до кінця життя.

Запалена свічка під час святкового обіду чи романтичної вечері створює особливу ауру, настрій, відрізняє особливі святкові дні від буднів. У християнській традиції вважається, що запалена свічка очищує повітря, приносить мир та благодать. Тож запалювати свічки можна не лише в церкві, але і вдома. І не просто можна, а треба.

– Ви не згадали за 8 Березня, День Жінки,  а цю дату в нас теж дехто святкує…

– Так. До речі, саме до дня 8 березня у нас зараз розпочалася акція «Give Away». В рамках акції наша Трускавецька свічкова мануфактура «Файна свічка» організовує безкоштовний майстер-клас, на якому буде можливість виготовити власну свічку.

Умови конкурсу прості – підпишіться на наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбуці https://www.instagram.com/finecandle/ та https://www.facebook.com/groups/FineCandle/. В коментарях на нашій сторінці слід позначити свого одного друга. Кількість коментарів необмежена. Переможців акції «Give Away» оберемо 8 березня о 21.00.

– І наостанок вкажіть Ваші контактні дані, якщо когось зацікавить участь в майстер-класі чи придбання декоративних свічок взагалі.

– Якщо хтось бажає взяти участь у майстер-класі і самостійно виготовити венеціанську свічку, або ж просто придбати її, то звертайтеся за тел. 097-964-17-00.

Спілкувався Володимир Ключак

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