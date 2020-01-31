П`ятеро потребуючих сімей Трускавця отримали гуманітарну допомогу з Сан-Франциско

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29 січня у Трускавці п’ятьом родинам пільгових категорій, які знаходяться в складних життєвих обставинах, було вручено гуманітарну допомогу. Її надала українська діаспора з м. Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США).

Учні та батьки Української Школи Сан-Франциско (Ukrainian School of San-Francisco) та прихожани Української Православної церкви св. Михаїла в Сан-Франциско (St. Michaels Ukrainian Orthodox Church) з нагоди Різдвяних свят передали потребуючим трускавецьким дітям рюкзачки, теплі речі, зимовий одяг, іграшки, солодощі та засоби гігієни. Подарунки у Трускавці роздала Служба у справах дітей Трускавецької міської ради.

У вищевказаних 5 сім`ях виховується 14 дітей, тож кожному перепав приємний сюрприз від доброчинців з Америки.

Українці з Сан-Франциско вже вдруге надають таку благодійну допомогу трускавецьким діткам. Минулого року вони надали її 10 сім`ям з Трускавця. Кому саме надавати допомогу визначали самі благодійники.

Благодійна акція і минулого, і цього року пройшла за сприяння секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко.

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