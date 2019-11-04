Палац-сад у місті-саду

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Назва міста Бахчисарай буквально означає палац-сад (бахча – сад, сарай – палац). Для кримських татар це особливе місце на їхній Батьківщині, адже Ханський палац – не лише привід для гордості за славне минуле, але й надія на краще майбутнє. Для багатьох, хто змушений був у 2014 році покинути рідну землю, навіть світлини з видами на Бахчисарай дають полегшу. Кримськотатарська спільнота живе з вірою в повернення до Криму, і не втомлюється говорити про їхню землю обітовану.

Виставка світлин «Палац в саду. Перлина Кримського ханства» відкрилася у Трускавці в музеї історії міста-курорту у неділю, 3 листопада. Фотографії авторства Ігоря Сальнікова та Вікторії Темної були зроблені в доокупаційний період, в 2012-2013 роках. На планшетах зі світлинами – унікальна архітектура, інтер’єри комплексу, історія Ханського палацу.

Органічним тематичним доповненням до основної експозиції є творчі роботи художниці Романи Гончарук «Легенди Бахчисарая і Дрогобича». Додатково під час відкриття експозиції Культурний центр кримських татар «Ешиль Ада» представив зразки традиційної кримськотатарської вишивки, ляльки в національних костюмах, виконані жінками кримськотатарської громади Львова.

Під час відкриття виставки виступили автори світлин, представники кримськотатарської громади у Львові, вихованці Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Модерувала захід директорка музею міста-курорту Галина Коваль. Віртуальну екскурсію Бахчисарайським Ханським палацом провів голова ГО «Арекет» («Рух») Амет Ділявер Оглу Бекір. Його розповідь була емоційною, експресивною, захоплюючою та надзвичайно інформативною. Пан Амет немов переніс всіх присутніх у благословенний Крим, в Ханський палац, де він півтори десятка років проводив екскурсії. А його маленька донечка, одягнена в національне вбрання кримських татар, підтримує віру в те, що обов’язково цей народ повернеться на рідну землю, обов’язково матиме свою автономну республіку у складі України, обов’язково справедливість восторжествує, і завойовник змушений буде покинути землю, яку дарував кримським татарам Всевишній.

Виставка на тему кримськотатарської спадщини експонуватиметься в трускавецькому музеї до 15 грудня ц.р. Півтори місяця жителі та гості нашого курорту матимуть змогу ознайомитися поближче з тим, як виглядає Ханський палац – палац-сад.

У нашому місті-саду, де відпочивають представники різних народів, в давній віллі «Саріуш», де зараз міститься музей міста-курорту, є частинка Криму – Бахчисарайський Ханський палац. Тож як не завітати до нього і не порадіти спільно з кримськими татарами за цю прекрасну перлину зодчества?

Володимир Добрий, фото Ірини Бердаль-Шевчик

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