Павло Пасічник: «Хочеш жити краще – закоти рукави і роби щось не тільки для себе, але й для людей!»

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Підприємець Павло Пасічник – відомий у своєму оточенні бізнесмен, що знається на будівельному бізнесі. Його як підприємця та будівельника також добре знають мешканці Стебника, де знаходиться його будівельний магазин «Бум Буд».

Пам`ятають його трускавчани, де він жив та навчався у середній загальноосвітній школі №1, мешканці Дрогобича, де провів свої студентські роки, та добре знають односельчани зі Станилі, де він проживає з родиною майже три десятки років.

Відомий бізнесмен починав свій шлях робочим на фабриці «Ремвзуття», однак коли на початку 2000-их фабрики не стало, він ризикнув, зареєструвався приватним підприємцем та розпочав свій невеличкий бізнес з імпортування до України з сусідньої Польщі металопластикових вікон та дверей. Згодом, коли з’явилися певні фінансові накопичення, орендував другий поверх приміщення магазину «Бум», що у Стебнику, де провадить свою діяльність по сьогоднішній день.

Однак увесь цей час Павло Пасічник не лише справно сплачував свої податки за місцем проживання, у рідній йому Станилі, але й усіляко допомагав селу. Декілька років поспіль Павло утримував сільську футбольну команду, неодноразово допомагав місцевим храмам, сільській початковій школі, долучався до різних благодійних заходів, за що отримував подяки та відзнаки. Однак особливим та переломним у його житті став важкий для усіх українців 2014 рік:

– Не можу забути, як сідав на свого буса та щодуху гнав до столиці, на Майдан. Тягнув туди усі закумульовані з виручки кошти, речі, продукти, які вдалося зібрати з колегами та друзями. Ми усі тоді змінилися, я теж відчував, що стаю іншим. Особливо в ту хвилину, коли лунали постріли на барикадах, коли сотні людей разом зі мною плакали під «Пливе кача». Тоді з нас усіх немов злізла стара шкіра і тоді «народився» новий Павло. І мені новому було не все одно, що відбувається навколо, в країні, в рідному селі. Тоді я вперше спробував свої сили у політиці, балотуючись від ПП Блок Петра Порошенка «Солідарність» до Дрогобицької районної ради. Це був перший, не дуже вдалий досвід, але він дав натхнення на наступні вибори. Я дещо змінив свій підхід до виборчого процесу, але якщо Ви помітили, не змінив лідера та партію, – усміхаючись резюмує свій політичний досвід Павло, який сьогодні балотується в депутати до громади від Трускавецького осередку «Європейська Солідарність».

На питання чому йде знову, відповідає упевнено: йому не до вподоби те, що відбувається в країні і він хотів би дещо змінити, якось впливати на ситуацію в громаді, від імені якої балотується і на розвиток якої справно платить податки:

– Я будівельник, я хочу розбудовувати власне село, його велику громаду, яка створиться невдовзі, бо через певні обставини у мене не було такої можливості. Хочу, щоб мої сини, які тут живуть і працюють зі мною в бізнесі, люди, які мене оточують, односельчани, пишалися мною і нашою землею. Бо я вже давно зрозумів важливу істину: хочеш жити краще – не ний, а засукай рукави і вперед, роби щось не тільки для себе, але й для людей!

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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