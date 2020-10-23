Голосування виборців у приміщенні для голосування

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Продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні наша гостя Марія Николаїшин – директор цього центру – проінформує нас про порядок голосування виборця у приміщенні для голосування.

– Пані Маріє, коли розпочинається голосування виборців?

– У неділю, 25 жовтня, о 8 годині ранку приміщення виборчої дільниці відкривається і виборці отримують можливість здійснити своє волевиявлення.

– До якої години виборці мають право проголосувати?

– Голосування проводиться до 20.00 без жодної перерви.

– Хто може взяти участь у голосуванні?

– Право голосу мають громадяни нашої держави, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років і щодо яких немає рішення суду про визнання їх недієздатними.

Вирушаючи з дому на голосування, обов’язково візьміть документ, який підтверджує громадянство України.

– А що це може бути за документ?

– На цих виборах для виборців, які голосують на звичайній чи спеціальній виборчій дільниці, такими документами можуть бути:

1) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки);

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

– Скільки часу може виборець перебувати у приміщенні для голосування?

– Прийшовши до виборчої дільниці, виборець може ознайомлюватися із інформацією про кандидатів й може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування. Це урегульовано частиною четвертою статті 173 Виборчого кодексу України.

У приміщенні для голосування виборець прямує до тих членів дільничної виборчої комісії, які нададуть йому можливість проголосувати. Зазначу, що при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати. Так, один член ДВК за умови пред’явлення виборцем одного з документів, про які йшлося попередньо, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець ставить свій підпис про отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому, робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

Наголошую, що частиною п’ятою статті 173 Виборчого кодексу України передбачено, що виборець самостійно особисто заповнює виборчий бюлетень у кабіні для таємного голосування.

Звертаю увагу, що фото- та відеофіксація у будь-який спосіб під час заповнення виборчих бюлетенів заборонена, як і присутність інших осіб у кабіні для таємного голосування.

– Як бути виборцеві, який через порушення свого здоров’я не може самостійно здійснити волевиявлення?

– У цьому випадку законодавець саме для таких виборців зробив єдиний виняток. Отож, коли виборець не може самостійно внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) заповнити виборчий бюлетень, йому в цьому може допомогти лише інший виборець.

Застерігаю: у жодному випадку ним не може бути член виборчої комісії, офіційний спостерігач, довірена особа.

– Наш виборець отримає 4 види бюлетенів. Який алгоритм голосування є тепер?

– Бюлетень з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови для виборця знайомий. Алгоритм голосування є таким: у виборчому бюлетені виборець робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого він голосує.

Дещо новими для виборця будуть бюлетені з виборів депутатів обласної, районної, сільської, селищної, міської ради (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше), оскільки вони будуть мати інший вигляд. І, звичайно, нові правила його заповнення виборцем. Тут алгоритм буде таким: виборець, визначивши організацію партії, за яку він голосує, у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації політичної партії робить позначку “плюс” (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата може вписати порядковий номер кандидата у депутати, якого він підтримує.

– Чи може виборець передавати свій виборчий бюлетень іншим особам?

– Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Цікаво, що у разі, якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується.

Завершуючи процедуру голосування, виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку, забезпечуючи при цьому таємницю голосування.

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Нагадуємо, що на Дрогобиччині працюють три бюро правової допомоги, вони є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги. У разі необхідності Ви можете звернутися до фахівців бюро правової допомоги за консультацією, у тому числі й з виборчого права. Адреси бюро: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Чорновола, 2 (дистанційний пункт консультування). Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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