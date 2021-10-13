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Ми продовжуємо співпрацю із фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні консультацію надає фахівчиня Миколаївського бюро правової допомоги цього центру Ольга Жила.

– Пані Ольго, скажіть, будь ласка, хто може скористатися переважним правом купівлі земельної ділянки?

– У Земельному кодексі України визначено дві черги суб’єктів, які мають таке право. Так, до першої черги належить особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення. До цих копалин відносяться такі: металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, а такожелектро-та радіотехнічна сировина. Зауважу, що важливою умовою для використання цього права є наявність інформації з Державного земельного кадастру про те, що відповідна земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування. Однак, у даному випадку до уваги не беруться земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна: будівлі чи споруди, що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також земельні ділянки для садівництва.

– А хто належить до другої черги?

– До другої черги належить орендар відповідної земельної ділянки.

– Коли орендар земельної ділянки може реалізувати своє право?

– Орендар земельної ділянки може реалізувати своє переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у разі відсутності суб’єкта першої черги або ж його відмови від купівлі цієї земельної ділянки.

– А якщо ті особи, які мають переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, не можуть набувати їх у власність, чи можуть вони його передати іншій особі?

– Так, вони можуть передати своє переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

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Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надаючи консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

У разі необхідності звертайтеся у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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