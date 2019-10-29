Перший гірський кубок Карпат зі скандинавської ходьби зібрав майже 300 учасників

0 SHARES Share Tweet

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, у неділю, 27 жовтня, на території гірськолижного комплексу «Буковиця» у Бориславі відбувся Перший гірський кубок Карпат з скандинавської ходьби. У ньому взяли участь близько 300 любителів ходьби з палицями.

Варто відзначити, що взяли участь у Кубку чимало людей з інвалідністю – це люди з церебральним паралічем, з порушеннями зору та з іншими проблемами здоров‘я.

«Із кожним разом такий фізкультурно-спортивний захід ставатиме все популярнішим не тільки в країнах Західної Європи, а й у нас в Україні і зокрема на Львівщині», – каже директор Львівського обласного центру фізичного здоров‘я населення Вадим Климович.

Привітали учасників і Роман Хім‘як, начальник управління фізичної культури та спорту та Наталія Табака, начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА.

«Скандинавську ходьба не тільки корисна для здоров‘я, але і дозволяє приємно провести дозвілля. Тому вона така популярна у країнах Скандинавії і набуває все більшої популярності у нас», – наголосив Роман Хім‘як.

Вітальне слово мав і Дмитро Мицак, спортивний директор ГК «Буковиця», український гірськолижник, учасник І Зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012.

Переможців змагань у різних вікових категоріях нагородили кубками та медалями.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)