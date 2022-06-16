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Чи то з несвідомості, чи то заради хайпу нещодавно в соціальних мережах Трускавця було поширено «публікацію» «На асфальті біля смітників. Як виглядає «Алея слави» для військовослужбовців у Трускавці». «Стаття» починається «висновком»: «Місце останнього спочину Героїв України шокувало рідних та близьких загиблих». А далі йдуть звинувачення в адресу міської ради Трускавця, що місце для поховань військовослужбовців на цвинтарі «недостойне», «біля смітника».

Тему розганяли дуже ретельно – по всіх великих трускавецьких та дрогобицьких групах. Коментаторів просити не треба було – фейсбучних диванних експертів у нас гать гати. Всі знають як воювати, як закінчити війну і де та як ховати Українських Героїв.

Після прочитання як самої «публікації», так і коментарів до неї залишається гіркий післясмак. Не тому, що зображено гірку правду, а навпаки – тому, що написано неправду. Для чого цей піар на кістках Героїв? Кому потрібно «розганяти» хвилю, що буцімто Трускавець недостойно зустрічає, недостойно ховає загиблих Героїв?

Впродовж кількох попередніх каденцій чомусь не вирішувалося питання нового міського цвинтаря для поховань. Чия це вина – мерів, головних архітекторів, чи когось іншого? Та не на часі зараз, коли триває війна, шукати винних попередників. Тож обирали де розташовувати Алею слави з небагатьох існуючих варіантів.

До речі, де саме поховати загиблих Героїв обирали їхні родичі. І саме родичі обрали те місце, яке так паплюжить автор «статті». Представники влади лише ж дослухалися до них, до родичів наших загиблих воїнів-Героїв.

Тому як заголовок, так і висновок «Місце останнього спочину Героїв України шокувало рідних та близьких загиблих» є маніпулятивними та відверто брехливими.

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