Під час демонтажу стіни в Бориславі загинув 31-річний чоловік

23.08.2019 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції 22 серпня о 17.14 надійшло повідомлення про те, що від отриманих травм помер 31-річний місцевий мешканець. Як попередньо встановили правоохоронці, подія сталася на вулиці Шевченка у місті Борислав. На чоловіка обвалилася частина стіни під час її демонтажу. Місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Тіло загиблого скероване на судмедекспертизу. З’ясовуються усі обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці),. Санкція передбачає покарання – до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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