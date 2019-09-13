Півсотні дітей з інвалідністю весело провели час у колі трускавецьких дельфінів

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Поки одні діти адаптуються у садках та школах до навчального процесу, інші – проходять так звану психологічну реабілітацію у товаристві трускавецьких дельфінів. Півсотні дітей з інвалідністю з початку вересня відвідали дельфінарій «Оскар» і познайомилися з цими унікальними тваринами, які, як відомо, здатні позитивно впливати на психологічний стан людини.

Підтримати і посприяти у кращому розвитку своїх трьох- та чотирирічок вирішила адміністрація Комунального закладу Львівської облдержадміністрації «Будинку дитини №2 для дітей з ураженою нервовою системою і порушенням психіки». Директорка відправила 12 особливих малят у супроводі вихователів до трускавецького дельфінарію на одноденну реабілітацію. Дошкільнята переглянули виставу із дельфінами та морськими котиками, яких вони ніколи ще не бачили. Морські жителі зачарували малят, а можливість сфотографуватися і погладити чорноморських афалін – викликали неймовірні радісні емоції у них.

«Особливі діти потребують значно більшої турботи та догляду, ніж здорові. Та коли мова йде про нервову систему і порушення психіки, то всім відомо, наскільки добре впливає на них спілкування із будь-якими тваринами, а з дельфінами й поготів. Тим паче, що ультразвук, який видають афаліни, справді має здатність позитивно впливати на роботу усіх систем та органів людини, у тому числі на мозок. Зокрема, він покращує сон, апетит, поліпшує функціонування кори головного мозку, що відповідно пов’язане з мовленням, мисленням та пам’яттю. Тож така поїздка для цих дітей була дуже корисною», – зазначили у відділі дельфінотерапії «Оскару».

За таким же принципом й Мостиський районний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю привіз на екскурсію до Трускавця 34 своїх вихованців зі супроводжуючими. Серед яких діти від 4 і до 18 років. Під час такої екскурсії діти безкоштовно завітали до дельфінарію, насолодилися виступами морських тварин, набралися позитиву та неповторних емоцій.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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