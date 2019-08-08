Подарунок для СЗШ №3

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Трускавецький готельно-курортний комплекс «Карпати» передав СЗШ №3 м. Трускавця два силові тренажери. Вони будуть встановлені в спортзалі школи. Передача здійснена у вигляді спонсорської допомоги в рамках благодійного проекту ГКК «Карпати» по допомозі школам міста-курорту перед початком нового навчального року.

Нагадаємо, що в НВК «СЗШ №2-гімназія» коштом та силами ГКК «Карпати» здійснюється заміна паркету коридору на другому поверсі крила початкових класів.

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